Konyaspor - Çaykur Rizespor Maç sonucu, özeti
Süper Lig'de Milli aranın ardından futbol heyecanı 13. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor. Bu kapsamda Konyaspor ile Çaykur Rizespor karşılaştı. Ev sahibi ekip karşılaşmayı 3-0'lık net skorla kazanarak 3 puanı hanesine ekledi.
2022 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında lige verilen Milli aranın tamamlanmasıyla birlikte gözler yeniden Süper Lig'deki müsabakalara çevrildi. Bu kapsamda ligin 13. haftasında Konyaspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Maçın başından sonuna kadar üstün olan Konyaspor karşılaşmayı 3-0 kazandı
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