Galatasaray mı Fenerbahçe mi? Derbide ilk 11'ler belli olduDenizlispor 2-1 Ankara Keçiörengücü | MAÇ SONUCU21 Kasım 2021 Pazar Şans Topu çekiliş sonuçları | 21.11.2021 Şans Topu çekiliş sonuçları ekranıSüper Lig: Altay 1-3 Adana Demirspor | Maç sonucu, özetiKonyaspor - Çaykur Rizespor Maç sonucu, özetiFormula 1 Qatar Grand Prix (GP) yarışı canlı izle | S Sport canlı yayın izle linkiProf. Dr. Uğur Şahin'den hatırlatma dozu açıklaması! "Grip aşısı gibi yılda 1 kere"Oğlu öldüğünden beri her gün aynı şeyi yapıyor! Bir babanın yürek yakan acısı...Korkunç ölüm! Anne ve 5 yaşındaki kızı kamyonun altında kaldı!Yalnız Kurt dizisi konusu nedir? Yalnız Kurt oyuncu kadrosunda kimler var?
İstanbul14 °C
  1. HABERLER
  2. FUTBOL
  3. Konyaspor - Çaykur Rizespor Maç sonucu, özeti

Konyaspor - Çaykur Rizespor Maç sonucu, özeti

Süper Lig'de Milli aranın ardından futbol heyecanı 13. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor. Bu kapsamda Konyaspor ile Çaykur Rizespor karşılaştı. Ev sahibi ekip karşılaşmayı 3-0'lık net skorla kazanarak 3 puanı hanesine ekledi.

Konyaspor - Çaykur Rizespor Maç sonucu, özeti

2022 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında lige verilen Milli aranın tamamlanmasıyla birlikte gözler yeniden Süper Lig'deki müsabakalara çevrildi. Bu kapsamda ligin 13. haftasında Konyaspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Maçın başından sonuna kadar üstün olan Konyaspor karşılaşmayı 3-0 kazandı

Maçın özetini izlemek için  Konyaspor - Çaykur Rizespor Maç sonucu, özeti linkine tıklayabilirsiniz.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
22
12
0
1
1
1
1
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT