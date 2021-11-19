Konyaspor - Çaykur Rizespor Maç sonucu, özeti Süper Lig'de Milli aranın ardından futbol heyecanı 13. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor. Bu kapsamda Konyaspor ile Çaykur Rizespor karşılaştı. Ev sahibi ekip karşılaşmayı 3-0'lık net skorla kazanarak 3 puanı hanesine ekledi.

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