Türkiye'nin en sevilen spor dalı olan futbolda heyecan Süper Lig karşılaşmaları ile hız kesmeden sürüyor. Bu kapsamda ligin 11. haftasında lider Konyaspor evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek. Gülen tarafın kim olacağı merak edilen bu önemli mücadele futbolseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Peki Konyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte cevaplar...

KONYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Konyaspor - Fenerbahçe maçı 30 Ekim 2021 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. İki takımın da galibiyet hedefiyle sahaya çıkacağı bu zorlu müsabaka Konya'da, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak.

KONYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Konyaspor - Fenerbahçe maçı Bein Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu maçı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

Bu maçı hakem Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus'un yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Volkan Bayarslan görev alacak.