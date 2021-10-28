28 Ekim 2021 Perşembe Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | 24 saat bugünkü korona tablosu| Coronavirüs vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?Son dakika | AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten flaş açıklama: CHP kendi tarihindeki pozitif duruşu terk etmiş görünüyorHalfa ne demek, TDK'ya göre Halfa kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim MesajıVerdiği kilolarla dikkat çekmişti! Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un sağlık durumu kötü mü?TRT 1 canlı yayın Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 7. bölüm full, tek parça izle | Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 7. bölüm canlı izleKanal D canlı yayın Camdaki Kız 17. bölüm full, tek parça izle | Camdaki Kız 17. bölüm canlı izleATV canlı yayın Bir Zamanlar Çukurova 110. bölüm full, tek parça izle | Bir Zamanlar Çukurova 110. bölüm canlı izleSon dakika | Arda Turan ve Sacha Boey’in sağlık durumu nasıl? Galatasaray'ın doktoru İnce'den flaş açıklamaSon dakika | PFDK kararları açıklandı! Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Erol Bilecik'e 13 bin TL para cezası
İstanbul14 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. FENERBAHÇE
  4. Konyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Konyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'de 10 hafta geride kalırken heyecan da dozunu giderek artırıyor. Lig'in 11. haftasında Konyaspor evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Bu maçı takip etmek isteyen sporseverler ise internet arama motorlarında Konyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularına yanıt arıyor. Cevaplara haberimizde yer verdik...

Konyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye'nin en sevilen spor dalı olan futbolda heyecan Süper Lig karşılaşmaları ile hız kesmeden sürüyor. Bu kapsamda ligin 11. haftasında lider Konyaspor evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek. Gülen tarafın kim olacağı merak edilen bu önemli mücadele futbolseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Peki Konyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte cevaplar...

KONYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Konyaspor - Fenerbahçe maçı 30 Ekim 2021 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. İki takımın da galibiyet hedefiyle sahaya çıkacağı bu zorlu müsabaka Konya'da, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak.

KONYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Konyaspor - Fenerbahçe maçı Bein Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu maçı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

Bu maçı hakem Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus'un yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu  ve Erdem Bayık yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Volkan Bayarslan görev alacak.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
1
0
0
1
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT