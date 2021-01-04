Konyaspor-Galatasaray maçı CANLI İZLE LİNKİ | beIN SPORTS 1 CANLI YAYIN

Süper Lig'de 17. hafta maçında Konyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. İki takım arasında oynanacak mücadelenin tüm detaylarını haberimizde bulabilirsiniz. Bu ligde Galatasaray toplamda 3 maçtır kaybetmiyor.

Konyaspor, 15 maçta 19 puan toplayarak ligin 12. sırasında yer alıyor. Galatasaray ise 15 maçta 30 puan ile 3. sıradaki yerini aldı. Peki, Konyaspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

KONYASPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 17. hafta maçı Konyaspor ve Galatasaray arasında oynanacak. Karşılaşma, Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda 5 Ocak Salı günü saat 19.00'da başlayacak. Maçı, hakem Arda Kardeşler yönetecek. Arda Kardeşler'in yardımcılıklarını ise Ali Saygın Ögel ve Özgür Ertem üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

Tüm Süper Lig maçlarında olduğu gibi bu maçta beIN SPORTS'tan izlenebilecek. Konyaspor-Galatasaray maçını saat 5 Ocak Salı günü 19.00'da beIN SPORTS HD 1'den naklen izleyebilirsiniz.

MAÇIN OPTA İSTATİSTİKLERİ