Konyaspor-Galatasaray maçı CANLI İZLE LİNKİ | beIN SPORTS 1 CANLI YAYIN
Süper Lig'in 17. haftasında Konyaspor ile Galatasaray karşılaşıyor. Peki, Konyaspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...
Süper Lig'de 17. hafta maçında Konyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. İki takım arasında oynanacak mücadelenin tüm detaylarını haberimizde bulabilirsiniz. Bu ligde Galatasaray toplamda 3 maçtır kaybetmiyor.
Konyaspor, 15 maçta 19 puan toplayarak ligin 12. sırasında yer alıyor. Galatasaray ise 15 maçta 30 puan ile 3. sıradaki yerini aldı. Peki, Konyaspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...
KONYASPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Süper Lig'in 17. hafta maçı Konyaspor ve Galatasaray arasında oynanacak. Karşılaşma, Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda 5 Ocak Salı günü saat 19.00'da başlayacak. Maçı, hakem Arda Kardeşler yönetecek. Arda Kardeşler'in yardımcılıklarını ise Ali Saygın Ögel ve Özgür Ertem üstlenecek.
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HANGİ KANALDA?
Tüm Süper Lig maçlarında olduğu gibi bu maçta beIN SPORTS'tan izlenebilecek. Konyaspor-Galatasaray maçını saat 5 Ocak Salı günü 19.00'da beIN SPORTS HD 1'den naklen izleyebilirsiniz.
MAÇIN OPTA İSTATİSTİKLERİ
- Süper Lig'de Galatasaray ile oynadığı son 27 maçı kazanamayan Konyaspor (7B 20M), son galibiyetini Eylül 2003'te sahasında almıştı (1-0).
- Konyaspor'a konuk olduğu son 13 Süper Lig maçını kaybetmeyen Galatasaray (10G 3B), bu karşılaşmaların 11'inde kalesini gole kapattı.
- Süper Lig'de oynadığı son beş maçın üçünü kaybeden Konyaspor (1G 1B), bu sezon daha önceki 10 karşılaşmada aynı sayıda yenilgi almıştı (4G 3B).
- Bu sezon deplasmanda oynadığı yedi Süper Lig maçının beşini kazanan Galatasaray (2M), 2019/20'nin tamamında ulaştığı galibiyet sayısını geride bırakmak istiyor.
- Süper Lig'de İstanbul takımlarını konuk ettiği son beş maçın dördünü kazanan Konyaspor (1M), daha önceki sekiz karşılaşmanın altısında gol atamamış ve tek galibiyet alabilmişti (3B 4M).