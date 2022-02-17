Konyaspor – Kasımpaşa maç özeti 4-4 izle
Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Konyaspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Müthiş maçta 8 gol çıkarken kazanan olmadı. Karşılaşmanın özetine haberimizden ulaşabilirsiniz.
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında Kasımpaşa ile 4-4 berabere kaldı.
46. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Mortadha'nın ortasında, Hajradinovic'in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-2.
51. dakikada ev sahibi ekip tekrar öne geçti. Amilton'un ortasında Donk'un uzaklaştırmaya çalıştığı topu önünde bulan Soner Dikmen'in bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-2
56. dakikada Mortadha'nın ara pasına hareketlenen Evren Eren Elmalı'ya Adil Demirbağ'ın ceza sahası içerisindeki müdahalesine hakem Ümit Öztürk penaltı kararı verdi. Umut Bozok'un kullandığı penaltıyı kurtaran Sehic, kural hatası yaptığı için hakem Ümit Öztürk penaltının tekrarlanmasını istedi.
57. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Penaltıyı kullanmak için topun başına geçen Umut Bozok'un vuruşunda top ağlara gitti: 3-3
77. dakikada Hajradinovic'in ceza yayı üzerinden sert şutu direkten auta çıktı.
90. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Travnik'in ara pasında topla buluşan Mabil'in vuruşunda top ağlarla buluştu: 3-4
90+8. dakikada ceza sahasına hareketlenen Amilton'un şutunda meşin yuvarlak Hajradinovic'in eline çarpması üzerine hakem Ümit Öztürk penaltı noktasını gösterdi.
90+10. dakikada penaltı kullanmak için topun başına geçen Cikalleshi'nin vuruşunda top ağlarla buluştu: 4-4
Karşılaşma 4-4 berabere bitti.
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