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  3. Konyaspor, Serdar Gürler'in Başakşehir ile anlaştığını duyurdu! Sitemkar açıklama şaşırttı!

Konyaspor, Serdar Gürler'in Başakşehir ile anlaştığını duyurdu! Sitemkar açıklama şaşırttı!

İttifak Holding Konyaspor, Serdar Gürler'in Medipol Başakşehir'e transfer olduğunu resmi hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu.

Konyaspor, Serdar Gürler'in Başakşehir ile anlaştığını duyurdu! Sitemkar açıklama şaşırttı!

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile Serdar Gürler'in Başakşehir'e transfer olduğunu duyurdu. Bir süredir Başakşehir ile görüşmelerini sürdüren ve takımdan ayrılmak için kulübe yoğun istekte bulunan Serdar Gürler için, resmi hesap üzerinden sitemkar bir açıklama yapıldı. Yeşil-beyazlı ekip, manevi olarak geçirdikleri bu zor süreçlerinde sadece formasını terletmek isteyen oyuncularla yola devam edeceklerini açıkladı.

SATIŞI ONAYLANDI

Konyaspor tarafından yapılan açıklamada, "Futbolcu Serdar Gürler, serbest kalma maddesini kullanarak takımımıza faydalı olamayacağını ve kulübümüzden ayrılmak istediğini
yönetimimize defaatle bildirmiştir. Kulübümüz, yapılan istişareler sonrasında her iki taraf için de mevcut şartlarda ayrılığın doğru olacağına karar verip,
Başakşehir kulübü ile anlaşarak Serdar Gürler'in satışını onaylamıştır.

Manevi olarak zor günlerden geçen kulübümüz, camiamızın menfaatleri doğrultusunda hareket ederken, formamızı terletmek isteyen futbolcular ile yoluna devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

Ramazan Sarı
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