Konyaspor Trabzonspor maçının ilk 11'leri belli oldu

Trabzonspor, Süper Lig'in 16. haftasının kapanış gününde deplasmanda Konyaspor'un konuğu olacak.

Zorlu mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. VAR odasında ise Özgür Yankaya görev yapacak.

KONYASPOR TRABZONSPOR MAÇININ İLK 11'LERİ

Konyaspor: Serkan Kırıntılı,Skubic,Selim Ay,Ali Turan,Alper,Volkan,Jonsson, Ömer Ali Şahiner, Hadziahmetovic, Milosevic, Bajic.

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Mikel, Sosa, Abdulkadir Parmak, Sturridge, Nwakaeme, Sörloth

KONYASPOR TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Maç saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.

37. RANDEVU

Geride kalan 36 lig maçında bordo-mavililerin galibiyet sayısında 18-9 üstünlüğü bulunuyor. Karadeniz ekibi, ligde 6 maçtır yenilmediği rakibini deplasmanda ise son 6 karşılaşmada mağlup edemedi

İki takım arasında geride kalan 36 lig maçında Karadeniz temsilcisinin galibiyetlerde 18-9 üstünlüğü bulunuyor. Rekabetteki 9 müsabakada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor, söz konusu maçlarda 54 kez rakip fileleri havalandırdı, kalesinde 39 gol gördü. Rakibiyle ligde yaptığı son 6 maçı yitirmeyen bordo-mavililer, bu süreçte üçer galibiyet ve beraberlik aldı. Süper Lig'de geçen sezon Trabzon'da ev sahibi ekip 3-0 galip geldi, Konya'daki müsabaka 2-2 tamamlandı.

BORDO-MAVİLİLER, DEPLASMANDA 6 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Trabzonspor, Konyaspor deplasmanında son 6 maçta galip gelemedi. Lig maçlarında rakibini deplasmanda en son 2010-2011 sezonunda 2-1'lik skorla yenen bordo-mavililer, Konya'da daha sonra oynanan 6 müsabakada 4 beraberlik, 2 mağlubiyet alarak galibiyet elde edemedi. Öte yandan, iki takım arasında Konya'da oynanan 18 karşılaşmanın 8'i beraberlikle sonuçlanırken, 6 maçı Trabzonspor, 4 maçı da ev sahibi ekip üstün bitirdi.