Konyaspor Trabzonspor maçının ilk 11'leri belli oldu
Trabzonspor, Süper Lig'in 16. haftasının kapanış gününde deplasmanda Konyaspor'un konuğu olacak. Maç saat 20.00'de başlayacak. Maç öncesi ilk 11'ler belli oldu.
Trabzonspor, Süper Lig'in 16. haftasının kapanış gününde deplasmanda Konyaspor'un konuğu olacak.
Zorlu mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. VAR odasında ise Özgür Yankaya görev yapacak.
KONYASPOR TRABZONSPOR MAÇININ İLK 11'LERİ
Konyaspor: Serkan Kırıntılı,Skubic,Selim Ay,Ali Turan,Alper,Volkan,Jonsson, Ömer Ali Şahiner, Hadziahmetovic, Milosevic, Bajic.
Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Mikel, Sosa, Abdulkadir Parmak, Sturridge, Nwakaeme, Sörloth
KONYASPOR TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Maç saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.
37. RANDEVU
Geride kalan 36 lig maçında bordo-mavililerin galibiyet sayısında 18-9 üstünlüğü bulunuyor. Karadeniz ekibi, ligde 6 maçtır yenilmediği rakibini deplasmanda ise son 6 karşılaşmada mağlup edemedi
İki takım arasında geride kalan 36 lig maçında Karadeniz temsilcisinin galibiyetlerde 18-9 üstünlüğü bulunuyor. Rekabetteki 9 müsabakada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.
Trabzonspor, söz konusu maçlarda 54 kez rakip fileleri havalandırdı, kalesinde 39 gol gördü. Rakibiyle ligde yaptığı son 6 maçı yitirmeyen bordo-mavililer, bu süreçte üçer galibiyet ve beraberlik aldı. Süper Lig'de geçen sezon Trabzon'da ev sahibi ekip 3-0 galip geldi, Konya'daki müsabaka 2-2 tamamlandı.
BORDO-MAVİLİLER, DEPLASMANDA 6 MAÇTIR KAZANAMIYOR
Trabzonspor, Konyaspor deplasmanında son 6 maçta galip gelemedi. Lig maçlarında rakibini deplasmanda en son 2010-2011 sezonunda 2-1'lik skorla yenen bordo-mavililer, Konya'da daha sonra oynanan 6 müsabakada 4 beraberlik, 2 mağlubiyet alarak galibiyet elde edemedi. Öte yandan, iki takım arasında Konya'da oynanan 18 karşılaşmanın 8'i beraberlikle sonuçlanırken, 6 maçı Trabzonspor, 4 maçı da ev sahibi ekip üstün bitirdi.
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