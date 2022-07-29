Konyaspor - Vaduz UEFA Konferans Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Konferans Ligi'nde 3. Tur'a yükselen temsilcimiz Konyaspor, Vaduz ile karşı karşıya gelecek. Peki Konyaspor - Vaduz UEFA Konferans Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Konyaspor - Vaduz UEFA Konferans Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Bate Borisov'u ilk maçta 3-0, ikinci maçta ise 2-0 yenerek adını 3. Ön Eleme Turu'na yazdıran temsilcimiz Konyaspor, Lihtenştayn ekibi Vaduz ile eşleşti. Bu kapsamda maçın ne zaman oynanacağı futbolseverlerin odağında yer alıyor. Peki Konyaspor - Vaduz UEFA Konferans Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Konyaspor - Vaduz UEFA Konferans Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

KONYASPOR - VADUZ UEFA KONFERANS LİGİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Konyaspor ile Vaduz takımı arasındaki UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçı 4 Ağustos 2022 Perşembe günü oynanacak. Lihtenştayn Vaduz kentinde bulunan Rheinpark Stadyumu'nda oynanacak mücadelenin saati ve hakemi henüz belirlenmedi.

Konyaspor ile Vaduz arasındaki maçın A Spor kanalından yayınlanması bekleniyor.

Öte yandan ikinci maç 11 Ağustos Perşembe günü Konya'da oynanacak.

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