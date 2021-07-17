Konyaspor yeni sezon forma 21-22 ne zaman çıkacak? Konyaspor yeni sezon forma fiyatları ne kadar, kaç TL? Süper Lig'de yeni sezon çalışmalarına devam eden İttifak Holding Konyaspor'un formalarını duyurma tarihi merak ediliyordu. İç Anadolu temsilcisinin formalarını tanıtmasının ardından ne zaman satışa çıkacağı soruları gündeme geldi. Peki Konyaspor yeni sezon forma 21-22 ne zaman çıkacak? Konyaspor yeni sezon forma fiyatları ne kadar, kaç TL?

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Yeni sezon öncesi kulüplerin birer birer forma tanıtımını yapmasını ardından Konyaspor taraftarı da formalarının ne zaman tanıtılacağını merakla bekliyordu. Yeşil beyazlı kulüp yayınladığı video ile formalarını duyurdu. Peki Konyaspor yeni sezon forma 21-22 ne zaman çıkacak? Konyaspor yeni sezon forma fiyatları ne kadar, kaç TL? KONYASPOR YENİ SEZON FORMA 21-22 NE ZAMAN ÇIKCAK? Konyaspor yeni sezon formaları bugün tanıtıldı. Yeşil beyazlı ekip yayınladığı video ile formalarını tanıttı. KONYASPOR'UN YENİ SEZON FORMA FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL? Formaların tanıtılmasının ardından taraftarlarının aklına formanın kaç liradan satışa sunulacağı sorusu geldi. Konyaspor'un internet sitesinde yer alan satış fiyatına göre yeni sezon formaları 192.5 TL'den satılıyor. İşte Konyaspor'un forma tanıtım videosu... İttifak Holding KonyasporForma tanıtımı