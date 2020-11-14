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Konyaspor'a koronavirüs şoku! 5 kişinin PCR testi pozitif çıktı

KONYA (AA) - Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor'da 2 futbolcu ile 3 personelde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi sonucunun pozitif çıktığı bildirildi.

Konyaspor'a koronavirüs şoku! 5 kişinin PCR testi pozitif çıktı

KONYA (AA) - Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor'da 2 futbolcu ile 3 personelde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi sonucunun pozitif çıktığı bildirildi.

Kulübün internet sitesinde açıklamasına yer verilen kulüp doktoru Gökhan Özhan, Kayacık Tesisleri'nde yapılan Kovid-19 testlerinde biri milli takımlarda olmak üzere 2 oyuncu ve 3 personelde pozitif bulguya rastlandığını bildirdi.

Özhan, açıklamasında şunları kaydetti:

"Oyuncularımız ile personelimizin takip, izolasyon ve tedavilerine başlanmıştır. Sakatlıkları devam eden Uğur Demirok, Amir Hadziahmedovic, Samuel Eduok, fizyoterapist eşliğinde çalışmalarını sürdürmektedir. Hafif sakatlıkları bulunan Musa Çağıran, Marko Jevtovic ve Artem Kravets ise takımdan ayrı olarak özel program dahilinde çalışmalarına devam etmektedir. Ömer Ali Şahiner'in tedavi ve kontrolleri sağlık ekibimiz tarafından özenle takip edilmektedir. Yine Başakşehir maçı öncesinde test sonucu pozitif olan oyuncumuzun bugün yapılacak ikinci testinin de negatif çıkması halinde takımla birlikte çalışmalarına başlayacaktır."



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