Konyaspor'un son haftalardaki çıkışı taraftarını memnun ediyor

Süper Lig'de geçen sezon son haftalarda aldığı 6 puanla düşme hattından kurtulan İttifak Holding Konyaspor, bu sezon ise transfer ettiği yeni teknik direktör ile oyuncularla gösterdiği performansıyla göz dolduruyor.

Sezon başında teknik direktörlüğe getirilen İsmail Kartal ile yeşil-beyazlılar, 10 maçlık dönemde 4 galibiyet ve 3'er beraberlik ve mağlubiyet alarak 15 puan topladı.

İlk hafta maç oynamadan bay geçip ikinci hafta deplasmanda Gençlerbirliği ile golsüz berabere kalan Konyaspor, ardından sahasında Beşiktaş'ı 4-1 yenip daha sonra Yukatel Denizlispor ile 0-0, Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Ligin 6. haftasında ilk yenilgisini dış sahada Gaziantep Futbol Kulübü'ne karşı 1-0'lık skorla alan Konya ekibi, iç sahada Medipol Başakşehir'e 2-1 yenildi.

Konyaspor, deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-0, evinde Kasımpaşa'yı 2-1 yenerek tekrar yükselişe geçti.

Geçen hafta Aytemiz Alanyaspor'a deplasmanda 1-0 yenilen Konyaspor, bu hafta misafir ettiği Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a karşı aldığı 2-0'lık galibiyetle 15 puanla maç fazlasıyla 6. sıraya yükseldi.

LİGİN EN AZ GOL YİYEN 3 TAKIMDAN BİRİSİ

Şu ana kadar 7 gol yiyen Konyaspor, Aytemiz Alanyaspor (5) ve Galatasaray (7) ile ligde en az gol yiyen takımlar arasında yer alıyor.

Konyaspor Sportif Direktörü Adnan Erkan, AA muhabirine, yeşil-beyazlı takımın 11 haftalık performansını değerlendirdi.

2020-2021 sezonuna iyi bir başlangıç yaptıklarını vurgulayan Erkan, "Gençlerbirliği ve Denizlispor beraberliği ile Beşiktaş galibiyetinden elde ettiğimiz puanlarla lige başlamak bize iyi moral oldu. Daha sonra Fenerbahçe galibiyetiyle geçmişte yaşanan olumsuzluklar unutuldu ve oyuncularımıza inanılmaz bir öz güven geldi. Takımımızın temel özelliklerinden birisi ayağa iyi pas yapması. Topa sahip olarak, doğru oyunla bugüne kadar iyi bir görüntü verdik. Ligdeki 10 haftalık görüntümüz bizi gayet mutlu ediyor." diye konuştu.

Konyaspor'un sakatlık ve hastalıklardan ideal kadroyu kurmakta zorlandığını ifade eden Erkan, bu dönemde Abdülkerim Bardakçı ve Adil Demirbağ gibi iki yetenekli stoperi takıma kazandırmanın mutluluğunu da yaşadıklarını belirtti.