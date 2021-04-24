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  3. Kop Dağı tüneli kazı işleminin yüzde 58’i tamamlandı: mesafe 20 dakikaya düşecek

Kop Dağı tüneli kazı işleminin yüzde 58’i tamamlandı: mesafe 20 dakikaya düşecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu bir dizi incelemelerde bulunmak üzere Kop Dağında yapımı devam eden tünellerde incelemelerde bulundu.

Kop Dağı tüneli kazı işleminin yüzde 58’i tamamlandı: mesafe 20 dakikaya düşecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'na Erzurum Valisi Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve Aşkale Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış eşlik etti. Yol yapımına 2012 yılında ve Haziran ayı içerisinde Tünel çalışmaları başlanan Kop Tünelinde incelemelerde bulunan Karaismailoğlu yetkililerden bilgi aldı.

Tarihi İpek Yolu güzergahında yer alıp Karadeniz'den Doğu Anadolu'ya açılan yolların en önemli geçit noktasında bulunan Kop Dağı'nda yapımı süren tüneldeki kazı işleminin yüzde 58'i tamamlandı. Sürücüler, kar yağışı gibi nedenlerle seyahat hızının düştüğü, mevcut haliyle 45-55 dakikada geçilen Kop Dağı'nı, tünelin tamamlanmasıyla 15-20 dakikada kat edebilecek.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Kop Dağı tüneli kazı işleminin yüzde 58’i tamamlandı: mesafe 20 dakikaya düşecek

Kop Dağı tüneli kazı işleminin yüzde 58’i tamamlandı: mesafe 20 dakikaya düşecek

Kop Dağı tüneli kazı işleminin yüzde 58’i tamamlandı: mesafe 20 dakikaya düşecek

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