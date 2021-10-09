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Kopal ne demek, TDK'ya göre Kopal kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Kopal kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Kopal ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Kopal nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Kopal kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Kopal ne demek, TDK'ya göre Kopal kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kopal ne demek? Kopal TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kopal kelimesi. Peki kopal ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kopal nedir, kopal kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Kopal kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Kopal kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

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KOPAL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kopal kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Kopal kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre kopal kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Tropik bölgelerde yetişen, bazı erguvangillerden çıkarılan ve cila yapmakta kullanılan bir tür reçine

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