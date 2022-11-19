Köpekler bu sefer koyunlara saldırdı

Köpekler bu sefer koyunlara saldırdı. Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Karapınar köyünde meydana gelen olayda köpekler insanlara değil koyunlara saldırarak iki koyunun telef olmasına sebep oldu.

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Köpekler bu sefer koyunlara saldırdı

Olay, Karakoçan ilçesine bağlı Karapınar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ruşen Akbulut sabah ağıldan çıkardığı koyunlarını otlatmaya götürürken, başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Koyunların her bir bir yere dağılırken Akbulut ise korkarak kaçtı. Köylülerin yardıma koşması ile köpekler uzaklaştırılırken, saldırıya uğrayan 2 koyunun telef olduğu öğrenildi.

Elazığ'da köpeklerin saldırısına uğrayan 2 koyun telef oldu.

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Akbulut, geçen haftada yine köpeklerin saldırısına uğradıklarını ve 3 koyununun telef olduğunu ifade etti.

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