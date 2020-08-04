Kopenhag-Başakşehir maç sonucu | Kopenhag-Başakşehir maç özeti

Koronavirüs salgını dolayısıyla ertelenen UEFA Avrupa Ligi'nde Süper Lig şampiyonu Başakşehir, ülkemizi Avrupa'da temsil eden tek takım olarak Avrupa Ligi'nde mücadele ediyor. İlk maçı kendi evinde oynayarak 1-0 kazanan Başakşehir, Kopenhag deplasmanında rövanş mücadelesini kazanarak kendini bir üst tura atmak istedi.

Kopenhag - Başakşehir maçı, 4. ve 53. dakikada Wind'in, 62. dakikada ise Falk'ın attığı goller sonucu Kopenhag'ın 3-0 üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonuçla Başakşehir, Avrupa Ligi'ne veda etti.

Kopenhag, sahadan 3-0 galip ayrıldı ve UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükseldi. Medipol Başakşehir'in elenmesinin ardından da Avrupa'da temsilcimiz kalmadı.

KOPENHAG - BAŞAKŞEHİR NAÇINDAN DAKİKALAR

4. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Varela'nın altıpas önüne gönderdiği topa Wind kafayı vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

38. dakikada Medipol Başakşehir beraberlik golüne yaklaştı. Visca'nın sol kanattan kullandığı kornerde Mehmet Topal ön direkte topu arka tarafa aşırdı. Epureanu altıpas önünde topa ayak koydu, savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

47. dakika Daniele Orsato'nun düdüğüyle karşılaşmanın ikinci yarısına Kopenhag başladı.

52. dakika Başakşehir'de Mehmet Topal, ceza sahası içinde topa elle müdahalede bulundu ve hakem penaltı noktasını gösterdi.

53. dakika Wind penaltıdan attığı golle farkı 2'ye çıkardı ve maçın uzama ihtimali ortadan kaldı.

62. dakika Kopenhag, Falk'ın attığı golle farkı 3'e çıkardı.

73. dakika Başakşehir baskısını arttırıyor. Sağ kanattan Caiçara'nın ortasına kimse dokunamadı ve top paralel olarak dışarı çıktı.

85. dakika Edin Visca rakip ceza sahası içindeki sahipsiz topa kontrol sağladı. Çektiği şut az farkla auta çıktı.

90. dakika Maçın sonuna en az 3 dakika ilave edildi. Geriye kalan dakikalarda etkili bir atak olmadı ve maç Kopenhag'ın 3-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

KOPENHAG-BAŞAKŞEHİR MAÇINDAN NOTLAR

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Danimarka temsilcisi Kopenhag'a konuk olan Medipol Başakşehir, rakibiyle İstanbul'da oynadığı ilk karşılaşmaya göre tek değişikle sahaya çıktı.

Turuncu-lacivertli takımın teknik direktörü Okan Buruk, Danijel Aleksic'in yerine Mehmet Topal'ı ilk 11'de sahaya sürdü.

Buruk, ilk 11'ini Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Visca, Crivelli ve Demba Ba'dan oluşturdu.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET KASAPOĞLU VE NİHAT ÖZDEMİR TRİBÜNDE

Kopenhag ile Medipol Başakşehir arasında oynanan karşılaşmayı, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan ve İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ birlikte izledi.

Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçisi Uğur Kenan İpek de karşılaşmayı izleyenler arasında yer aldı.

KORONAVİRÜS SALGINI SEBEBİYLE ÖLENLER UNUTULMADI

Kopenhag ile Medipol Başakşehir arasında oynanan mücadele öncesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenler unutulmadı.

Mücadele öncesinde, salgın nedeniyle hayatını kaybedenler anısına 1 dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi.