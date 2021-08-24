Kopenhag - Sivasspor UEFA Konferans Ligi play-off maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Konferans Ligi'nde eşleştiği iki rakibin de elemeyi başaran Sivasspor'un grup aşamaları için Kopenhag'ı da geçmesi gerekiyor. Rakibiyle deplasmanda karşılaşacak yiğidoların maçını izlemek isteyenler Kopenhag - Sivasspor UEFA Konferans Ligi play-off maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Cevaplar haberimizde...

UEFA Konferans ligi play-off ilk maçını evinde 2-1 kaybeden Sivasspor, ikinci maçını deplasmanda oynayacak. Kırmızı beyazlı ekip kazanarak gruplara kalan taraf olmayı hedefliyor. Peki Kopenhag - Sivasspor UEFA Konferans Ligi play-off maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte cevaplar... KOPENHAG - SİVASSPOR UEFA KONFERANS LİGİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? 26 Ağustos 2021 Perşembe günü oynanacak karşılaşma saat 20.00'da başlayacak. Bu zorlu karşılaşma Kopenhag'da, Parken Stadyumu'nda oynanacak. KOPENHAG - SİVASSPOR UEFA KONFERANS LİGİ MAÇI HANGİ KANALDA? Yiğidoların play-off mücadelesi TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Futbolseverler bu maçı şifresiz olarak izleyebilecek. TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir. Sivasspor KulübükopenhagUEFAkonferans ligi