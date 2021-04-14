Korkmaz Karaca'nın kim olduğu internet üzerinden en çok araştırılan konular arasına girdi. Biz de sizler için haberimizde Korkmaz Karaca kimdir, nereli, kaç yaşında? Mesleği ne? sorularının cevabını araştırıp derledik...

KORKMAZ KARACA KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

1978 İstanbul doğumlu Korkmaz Karaca 43 yaşındadır. Baba tarafından Ardahanlı; anne tarafından ise Rumeli Mübadili bir ailenin üyesidir. İlköğrenimini Maltepe'de Feyzullah Efendi İlkokulu'nda tamamlamış ardından orta ve lise öğrenimini ise Marmara Koleji'nde bitirmiştir. Üniversite olarak Uludağ Üniversitesi'nde Kamu Yönetimi bölümünü kazanan Karaca yüksek tahsilini yurt dışında iş idaresi eğitimi ile tamamlamıştır.

MESLEĞİ NE?

Lise yıllarından itibaren aktif olarak iş hayatına atılan Korkmaz Karaca birçok özel sektör kuruluşunda üst düzey yönetici olarak görev yapmıştır. Gübre, hurda ve doğalgaz sektöründe uluslararası bir firma olarak faaliyet gösteren “Indagro Group”’un Türkiye Temsilciliği görevini üstlenmiştir. Çalık Holding, DAP Holding, Doğan Holding, Acarlar İnşaat, Sütaş A.Ş., Tahincioğlu Gayrimenkul, Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi başta olmak üzere birçok özel sektör ve kamu şirketine danışmanlık hizmeti vermiştir. Sözcü Gazetesi ve İnternethaber Medya grubunda yazıları yayınlanmıştır.

2007-2009 yılları arasında FOX TV’de İş ve Siyaset dünyasını konuk aldığı TV programları yapmıştır. 2010-2017 yılları arasında Deniz Baykal’ın Danışmanlığı görevinde bulunmuştur. Ardından Karaca, Türkiye Başkanlık sistemi ile birlikte hayata geçen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kurulan Ekonomi Politikaları Kurulu'na 8 Ekim 2018 tarihli karar ile Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi olarak atanmıştır.

Karaca günümüze kadar birçok televizyon programına konuk ve yorumcu olarak katılmıştır. İyi derecede İngilizce bilen, Galatasaray Spor Kulübü Kongre Üyesi olan Korkmaz Karaca; Merve Karaca ile evli ve bir kız çocuğu babasıdır.