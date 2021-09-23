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Korku dolu anlar, birçok vatandaş hissetti! Marmara Denizi, Yalova açıklarında 3,2 büyüklüğünde deprem oldu

Kandilli Rasathanesi, Marmara Denizi'den Yalova açıklarında 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Olası beklenen Marmara depreminin korkusu vatandaşların aklının bir köşesinde yer etmeye devam ederken sabah saatlerinde meydana gelen deprem korkuya neden oldu.

Kandili Rasathanesi verilerine göre Marmara Denizi açıklarında Yalova'ya 0,89 kilometre uzaklıkta saat 08.57'de yerin 1,6 kilometre altında 3.2 büyüklüğünde meydana geldi. 

AFAD verilerine göre ise yerin 7.01 kilometre altında kaydedilen deprem 3.0 büyüklüğünde gerçekleşti. 

Korku dolu anlar, birçok vatandaş hissetti! Marmara Denizi, Yalova açıklarında 3,2 büyüklüğünde deprem oldu

DİĞER İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Öte yandan söz konusu depremin İstanbul ve Kocaeli'de de hissedildiği ifade edildi. 

 

DEPREMİ HİSSEDENLER PAYLAŞIMDA BULUNDU

İşte sosyal medyada yapılan yorumlar şöyle:

- Abi ben dedim sallantıyla uyandım resmen yaaa.

- Bundan büyük artçı deprem var bu mu korkuttu

- Marmara da deprem olmuş ruhumuz duymadı.

-İlk defa 3 küsurluk depremi bu kadar şiddetli hissettim doğrusu, daha uzun surseydi yıkılan dökülen bile olurdu bence bu şiddetle.

-3.2den fazlaydı sanki ben sağlık ocağının bahçesindeydim resmen sarstı. 3 saniye sürdü ama cidden 4 gibi falandı

Korku dolu anlar, birçok vatandaş hissetti! Marmara Denizi, Yalova açıklarında 3,2 büyüklüğünde deprem oldu

AFAD SON DEPREMLER 23 EYLÜL 2021 PERŞEMBE

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 23 Eylül 2021 Perşembe günü meydana gelen depremler şu şekilde:

Son depremleri görmek için linke tıklayınız

Korku dolu anlar, birçok vatandaş hissetti! Marmara Denizi, Yalova açıklarında 3,2 büyüklüğünde deprem oldu

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız.

Korku dolu anlar, birçok vatandaş hissetti! Marmara Denizi, Yalova açıklarında 3,2 büyüklüğünde deprem oldu

Tayfun Altuntaş
Editör
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