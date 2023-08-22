Korkunç gerçek orman yangını söndürüldükten sonra çıktı! 18 kişinin yanmış cesedi bulundu!

Orman yangınlarından nasibini alan Yununistan'dan bugün gelen haberler kanları dondurdu. Yangınların kontrol altına aldığı bölgede 18 kişinin yanmış cesedine ulaşıldı. Cesetlerin bölgede yaşayanlara mı yoksa kaçak göçmenlere mi ait olduğu açıklanmadı...

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Korkunç gerçek orman yangını söndürüldükten sonra çıktı! 18 kişinin yanmış cesedi bulundu!

Yunanistan'da yangınların devam ettiği Meriç Bölgesi'ndeki ormanlık alanda 18 kişinin cesedi bulundu. Cesetlerin bölgede yaşayanlara mı yoksa kaçak göçmenlere mi ait olduğu açıklanmadı...

Yunanistan İtfaiye Teşkilatı Sözcüsü Yannis Artopios'un yaptığı açıklamaya göre, herhangi bir kayıp bildiriminin olmadığı bölgede, Dadia Ormanı'nda 18 ceset bulundu.

Cesetlerin, Yunanistan'a Meriç'ten giriş yapan düzensiz göçmenlere ait olduğu tahmin ediliyor.

Bölgede dün çıkan yangın nedeniyle çok sayıda yerleşim alanında tahliyeler yapılmış, bölge sakinlerinin cep telefonlarına uzaklaşmaları için uyarı mesajı gönderilmişti.

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