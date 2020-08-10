Hassan Diyab: “Ülkede yaşanan bu felaket yolsuzluğun sonucudur”10 Ağustos corona virüs tablosu|Vaka sayısı kaç oldu bugün Türkiye ?Kaymakamlık açıkladı! O ilimizde bir köy karantinaya alındıValilik açıkladı! Toplu asker uğurlamaları yasaklandıKorkunç kaza! Tren hemzemin geçitte araca çarptıErdoğan: Türkiye dünyada salgını en az hasarla atlatan ülkelerden biri olacaktırÜniversiteler açılacak mı?Dışişleri Bakanlığı'ndan Doğu Akdeniz açıklaması!Koronavirüs salgınında gerçek rakamlar gizlendi mi? İran Sağlık Bakanlığı iddiaları yalanladıOn Numara çekiliş sonuçları 10 Ağustos 2020 (MPİ)
İstanbul26 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Korkunç kaza! Tren hemzemin geçitte araca çarptı

Korkunç kaza! Tren hemzemin geçitte araca çarptı

Kahramanmaraş’ta hemzemin geçitte yük treninin çarptığı hafif ticari aracın sürücüsü öldü.

Korkunç kaza! Tren hemzemin geçitte araca çarptı

Korkunç kaza Kahramanmaraş’ta meydana geldi.

Hemzemin geçitte yük treninin çarptığı hafif ticari aracın sürücüsü öldü.

Kaza, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinin Narlı Mahallesinde gerçekleşti. İskenderun - Malatya seferini yapan yük treni, Ahmet İnce'nin (37) kullandığı 27 AFE 356 plakalı hafif ticari araca çarptı.

OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ, ARAÇ SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, araç sürücüsünün hayatını kaybettiğini tespit etti. Kazada hurdaya dönen otomobil çekici tarafından kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Korkunç kaza! Tren hemzemin geçitte araca çarptı

Bölge Gündem
Editör Ekibi


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT