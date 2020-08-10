Korkunç kaza! Tren hemzemin geçitte araca çarptı

Korkunç kaza Kahramanmaraş’ta meydana geldi.

Hemzemin geçitte yük treninin çarptığı hafif ticari aracın sürücüsü öldü.

Kaza, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinin Narlı Mahallesinde gerçekleşti. İskenderun - Malatya seferini yapan yük treni, Ahmet İnce'nin (37) kullandığı 27 AFE 356 plakalı hafif ticari araca çarptı.

OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ, ARAÇ SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, araç sürücüsünün hayatını kaybettiğini tespit etti. Kazada hurdaya dönen otomobil çekici tarafından kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.