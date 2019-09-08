Korkunç olay! Milli sporcu tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldürdü

Olay, saat 03.00 sıralarında Kadıköy'de gerçekleşti. Milli kick boksçu Berke Şahin, iddia edildiğine göre kız arkadaşıyla birlikte yakın arkadaşlarının doğum günü için bir eğlence mekanına gittiler.

Milli kick boksçu Berke Şahin, partiden çıktıktan sonra kendilerine yan baktıkları gerekçesiyle oradan geçen bir motosiklet üzerindeki iki kişiyle tartıştı. Kısa süre içerisinde kavgaya dönüşen tartışma sonucu milli sporcu kavga ettiği kişileri darp etti. Daha sonra iki kişi motosikletle olay yerinden kaçtı. Hırsını alamayan kick boksçu, o sırada yanına gelen 2 motosikletli arkadaşından birinin motosikletinin arkasına binerek kaçan kişileri kovalamaya başladı. Berke Şahin, kaçan motosikletlilerden birinin indiğini ve yaya olarak kaçmaya başladığını fark etti. Şahin ve diğer motosikletteki arkadaşlarından biri, motosikletten inerek kaçan kişiyi yaya olarak kovalamaya başladı.

Şahin'in arkadaşı kaçan kişiyi bir otoparkta yakaladı ve darp etmeye devam etti. Arkadan gelen Şahin de yerdeki kişiye vurmaya başladı. Yakaladığı kişiyi darp ettikten sonra bıçaklayan Şahin motosiklete binerek olay yerinden ayrıldı. Adının Ömer Özdemir olduğu belirlenen yaralı, Şahin gittikten sonra ayağa kalktı. Otoparkta bulunan görevli sağlık ve polis ekiplerine haber verirken yaralı tekrar yere yığıldı. Ömer Özdemir (24) olay yerine gelen ambulansla Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Özdemir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

MİLLİ KİCK BOKSÇU GÖZALTINA ALINDI

Olayda elinden yaralanan Şahin, tedavi olmak için gittiği Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Milli sporcu Berke Şahin'in emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edileceği öğrenildi.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASI TARAFINDAN KAYDEDİLDİ!

Görüntülerde yaşanan kovalamaca ardından sporcu Şahin'in, Ömer Özdemir'i darp ettiği ve motosikletlerle olay yerinden ayrıldığı, Ömer Özdemir'in yaralı olarak ayağa kalktığı ve polis ambulans ekiplerinin olay yerine geldiği görülüyor.