Korkunç olay! Irak'ta öfkeli grup televizyon kanalını ateşe verdi

Irak’ta meydana gelen olayda öfkeli Şii grup, Aşure Günü müzik yayını yapılması sebebiyle bir televizyon kanalını ateşe verdi.

TEPKİLER DİNMİYOR

Sünni Çözüm Partisi Başkanı Cemal el-Kerbuli’nin sahibi olduğu televizyon kanalı, birkaç gün önce Aşure Günü'nde müzik yayını yaptığı için tepki almıştı.

KANAL SAHİBİ HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI ÇIKARTILDI

Irak'ta Aşure günü müzik yayını yapan televizyon kanalına tepkiler dinmeyince kanala ait ülkenin güneyinde bulunan 4 ofis kapatılmış, kanal sahibi olan Sünni Çözüm Partisi Başkanı Cemal el-Kerbuli hakkında tutuklama kararı çıkartılmıştı.

ÖFKELİ GRUP TELEVİZYON BİNASINI BASARAK ATEŞE VERDİ

Gelen tepkiler sonrası kanal sahibi ve Sünni Çözüm Partisi Başkanı Cemal el-Kerbuli'nin hakkında çıkarılan tutuklama kararı ile atılan adımları yeterli bulmayan öfkeli bir grup Şii protestocu, televizyon kanalının başkent Bağdat’ta bulunan el-Cadiriye semtindeki binasını bastı. Öfkeli grup televizyon binasını ateşe verdi. Hakkında tutuklama kararı çıkartılan Cemal el-Kerbuli ise yurt dışında olduğu öğrenildi.Bunun dışında gelen tepkiler sonrası televizyon kanalından Aşure günü yapılan müzik yayını için özür açıklaması yapılmıştı.