Korkunç olay! Irak'ta öfkeli grup televizyon kanalını ateşe verdiHakkari'de 2 PKK'lı terörist öldürüldü31 Ağustos koronavirüs tablosu|Vaka sayısı kaç oldu bugün Türkiye?Sivas Valiliği açıkladı! Kentte iki köy karantina altına alındıDikkat çeken paylaşım! Murat Övüç, Kadın Haklarına En Duyarlı Fenomen Ödülü mü alacak?On Numara çekiliş sonuçları 31 Ağustos 2020 (MPİ)Galatasaray, hazırlık maçında Ümraniyespor'u 2-0 mağlup ettiMusa Orhan görevinden ihraç edildiMKE Ankaragücü - Altay hazırlık maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?Galatasaraylı Jesse Sekidika, Göztepe yolunda!
İstanbul27 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Korkunç olay! Irak'ta öfkeli grup televizyon kanalını ateşe verdi

Korkunç olay! Irak'ta öfkeli grup televizyon kanalını ateşe verdi

Irak’ta Aşure Günü müzik yayını yaptığı için bir televizyon kanalı Şii grup tarafından ateşe verildi.

Korkunç olay! Irak'ta öfkeli grup televizyon kanalını ateşe verdi

Irak’ta meydana gelen olayda öfkeli Şii grup, Aşure Günü müzik yayını yapılması sebebiyle bir televizyon kanalını ateşe verdi.

TEPKİLER DİNMİYOR

Sünni Çözüm Partisi Başkanı Cemal el-Kerbuli’nin sahibi olduğu televizyon kanalı, birkaç gün önce Aşure Günü'nde müzik yayını yaptığı için tepki almıştı.

KANAL SAHİBİ HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI ÇIKARTILDI

Irak'ta Aşure günü müzik yayını yapan televizyon kanalına tepkiler dinmeyince kanala ait ülkenin güneyinde bulunan 4 ofis kapatılmış, kanal sahibi olan Sünni Çözüm Partisi Başkanı Cemal el-Kerbuli hakkında tutuklama kararı çıkartılmıştı.

ÖFKELİ GRUP TELEVİZYON BİNASINI BASARAK ATEŞE VERDİ

Gelen tepkiler sonrası kanal sahibi ve Sünni Çözüm Partisi Başkanı Cemal el-Kerbuli'nin hakkında çıkarılan tutuklama kararı ile atılan adımları yeterli bulmayan öfkeli bir grup Şii protestocu, televizyon kanalının başkent Bağdat’ta bulunan el-Cadiriye semtindeki binasını bastı. Öfkeli grup televizyon binasını ateşe verdi. Hakkında tutuklama kararı çıkartılan Cemal el-Kerbuli  ise yurt dışında olduğu öğrenildi.Bunun dışında gelen tepkiler sonrası televizyon kanalından Aşure günü yapılan müzik yayını için özür açıklaması yapılmıştı.

Bölge Gündem
Editör Ekibi


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT