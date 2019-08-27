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  3. Korkunç olay! Ünlü çifti taşıyan uçak düştü!

Korkunç olay! Ünlü çifti taşıyan uçak düştü!

Ödüllü İngiliz besteci Jonathan Goldstein, BBC Konser Orkestrası üyesi eşi Hannah ve bebekleri, İsviçre'den İtalya'ya seyahat ediyorlardı. Bu esnada bulundukları uçak Alp dağlarına düştü. Çift ölümü sevenlerini yasa boğdu.

Korkunç olay! Ünlü çifti taşıyan uçak düştü! 117

Ailenin uçağı, pazar günü İsviçre'den İtalya'ya seyahat ettikleri esnada Simplon Geçidi'nde düştü.