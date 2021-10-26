Korkunç olay! Yücel Çelik isimli vatandaş aracında ölü bulundu

Edinilen bilgilere göre olay Zincirlikuyu Mahallesi İkizkavak Caddesi'nde meydana geldi. Otomobil içerisinde bir kişinin hareketsiz durumda olduğunu gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede otomobil sürücüsü Yücel Çelik'in (50) öldüğünü belirledi.

Çelik'in cansız bedeni polis ekiplerinin olay yeri incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Morguna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.