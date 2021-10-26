Ankaragücü - Somaspor maçı canlı izle | A Spor canlı yayın izle linkiYargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in linç yeme sebebi sosyal medyada alay konusu oldu!Kocaeli konserleri 29 Ekim 2021 | 29 Ekim ücretsiz Kocaeli- İzmit konserleri ve etkinlikleri 2021 | Sagopa Kajmer, Duman, Manuş Baba, Funda Arar!Müge Anlı'da Dj Mehmet Gezgin Karahan cinayetinde şoke gelişme! Sevgilisiyle birlikte kadınlara şantaj mı yapıyordu?Güvenlik Sistemleri Montaj ve Bakım Onarımcısı Maaşı Ne Kadar? Maaşları ve İş İlanları1075 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı! Adnan Oktar'ın son hali olay oldu, yeni tarzı şaşkınlık yarattıSosyal medya fenomeni Danla Bilic'in iş adamı sevgilisi Yusuf Engin hakkındaki itirafı ağızları açık bıraktı!Gazometri ne demek, TDK'ya göre Gazometri kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Korkunç olay! Yücel Çelik isimli vatandaş aracında ölü bulunduKılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayını buldu mu? 'Tanınmayan biri ve partilerle ilişkisi yok'
İstanbul15 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Korkunç olay! Yücel Çelik isimli vatandaş aracında ölü bulundu

Korkunç olay! Yücel Çelik isimli vatandaş aracında ölü bulundu

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde Yücel Çelik isimli vatandaş park halindeki aracında ölü bulundu.

Korkunç olay! Yücel Çelik isimli vatandaş aracında ölü bulundu

Edinilen bilgilere göre olay Zincirlikuyu Mahallesi İkizkavak Caddesi'nde meydana geldi. Otomobil içerisinde bir kişinin hareketsiz durumda olduğunu gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede otomobil sürücüsü Yücel Çelik'in (50) öldüğünü belirledi.

Korkunç olay! Yücel Çelik isimli vatandaşın aracında ölü bulundu

Çelik'in cansız bedeni polis ekiplerinin olay yeri incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Morguna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

Korkunç olay! Yücel Çelik isimli vatandaşın aracında ölü bulundu

 

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT