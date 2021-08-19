Korkunç ölüm! 19 yaşındaki genç futbolcu, Taliban'dan kaçmak için ABD uçaklarına tutundu, cesedinin parçaları tekerlek yuvasında bulundu!

Geçtiğimiz günlerde Afganistan'dan kaçmak için ABD uçağına tutunarak bölgeden uzaklaşmayı deneyen Afganistanlı kişilerin uçaktan düştüğü görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu. Daily Mail'in haberine göre, o kişilerden birinin ise eski bir Afgan milli gençlik takımı futbolcusu olan Zaki Anwari olduğu öğrenildi. Taliban'dan kaçmak için ABD tahliye uçağının iniş takımlarında sıkışıp kalan Zawari'nin öldüğü ifade edildi

TEKERLEK YUVASINDA BULUNDU

19 yaşındaki Zaki Anwari'nin kalıntıları, Pazartesi günü Kabil'den havalanan ABD uçağına umutsuzca tutunan kişilerden biri olduğu ifade edilen Zaki Anwari'nin cansız bedeninin kalıntıları ABD'ye ait C-17 jetinin teker yuvasında bulundu.

AFGANİSTAN SPOR MÜDÜRLÜĞÜ DOĞRULADI

Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri, pilotların jetin 'çevrelenmiş' olduğu ve 'uçağın etrafında hızla artan bir güvenlik eksiği olduğunu düşündüğü için' için kalkışa devam etmeye karar verdiğini söyledi. Arian News tarafından yapılan habere göre, Zaki Anwari'nin ölümü Afganistan Beden Eğitimi ve Spor Genel Müdürlüğü tarafından da doğrulandı.

ARKADAŞLARI YASA BOĞULDU

Genç futbolcunun, Taliban'ın Kabil'i düşürmesinden saatler sonra havaalanına koştuğu, piste dökülen binlerce kişiye katıldığı ve ardından uyarı atışlarına rağmen USAF jetinin peşinden koştuğu ifade edildi.

Zaki Anwari Kabil'deki Fransızca dilindeki Esteqlal Lisesi'ne gitmiş ve 16 yaşında milli genç takımına çağrılmıştı. Bugün sosyal medyada arkadaşları ve meslektaşları tarafından genç futbolcunun yası tutuldu.