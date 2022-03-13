Korkunç plan devrede! Rusya 'sahte bayrak' saldırısı için Ukraynalıların cesetlerini stokluyor!​​​​​​​

Ukraynalı yetkililer, Rusya'nın işgalde ele geçirdiği Çernobil Nükleer Santrali için korkunç bir planı devreye sokacaklarını aktardı.

Vladimir Putin'in, işgali haklı çıkarmak için Ukraynalı askerleri suçlamayı planladığı iddia edilirken, Rusya'nın Çernobil nükleer tesisine "sahte bayrak" saldırısı düzenlemek için Ukraynalı askerlerin cesetlerini stokladığı belirtildi.

ÖLDÜRÜLENLER SABOTAJCI İLAN EDİLECEK

Daily Star'da yer alan habere göre; yapılan açıklamada, "Ölü Ukraynalı askerlerin cesetlerini toplayan Rus 'araba-buzdolapları' Hostomel'deki Antonov havaalanı yakınında görüldü. 'Çernobil bölgesinde öldürülen sabotajcılar' olarak sunulma ihtimalleri var." denildi.

Milyonlarca Ukraynalı, Rus güçlerinin bombardımanından kaçmak için savaşın başından bu yana Polonya, Slovakya ve Moldova gibi komşu ülkelere gitmek zorunda kaldı.

RUS KUVVETLERİ, KİEV'E İLERLİYOR

Rus kuvvetleri bir çok kentte ilerleyişini sürdürürken Ukrayna'nın başkenti Kiev'e giderek yaklaşıyor. Rus askeri konvoyu başkente doğru ilerlerken, şehrin güneyindeki Vasilkiv'deki bir askeri havaalanı Rus füzeleri tarafından imha edildi.

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YENİ BİR ATEŞKES BEKLENİYOR

Büyük şehirlerdeki vatandaşların insani koridorlardan tahliyesine izin vermek için bugün başka bir ateşkesin yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Birleşmiş Milletler'e göre, 10 Mart itibariyle Ukrayna'da ölü sayısı 549 sivil ölümü gerçekleşti ve yaralı sayısı 957'ye ulaştı. Ölenlerin 26'sı ise çocuk.