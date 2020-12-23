Korkutan açıklama: Koronavirüsün bir mutasyonu daha tespit edildi

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu. Bakan Hancock yaptığı açıklamada Birleşik Krallık'ta koronavirüsün yeni bir varyantının daha tespit edildiğini belirtti.

"İKİ MUTASYON DA KAYIGI VERİCİ"

Tespit edilen iki mutasyonu "kaygı verici" olarak nitelendiren Hancock, koronavirüsün bu varyantının daha bulaşıcı olduğunu söyledi. Bakan Hancock bu varyantın Birleşik Krallık'ta koronavirüs vakalarındaki artışın sebebi olan varyanttan daha çok mutasyon geçirmiş gibi göründüğünü belirtti.

İNGİLTERE SAĞLIK BAKANI HANCOCK'TAN ÇAĞRI

Bakan Hancock iki vakanın Güney Afrika'dan seyahat edenlerle temaslı olduğunu duyurdu. İngiliz bakan Güney Afrika'da bulunmuş olanların kendilerini karantinaya alması gerektiği yolunda çağrı yaptı.