Korkutan kalabalık! Van’da tam kapanma öncesi yoğunluk oluştu

Bugün saat 19.00'da başlayacak ve 17 gün sürecek olan tam kapanma öncesi vatandaşlar çarşı pazara akın etti. Ramazan Bayramı öncesi ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar; bayramlık, bu süreçte bağ ve bahçeyle uğraş için malzeme almak amacıyla pazara akın etti. Kısıtlama nedeniyle erken başlayan bayram alışverişi ise esnafa can suyu oldu.

17 günlük kısıtlama nedeniyle bayram yoğunluğunun erken başladığını söyleyen Mercan Altay isimli esnaf, bugünlerde tatlı satışlarında patlama yaşandığını söyledi. Altay, "Şu an tatlı satışlarına çok talep var. Şu an takip ettiğimiz kadarıyla bizim için genelge yayımlanmadı. Bu nedenle de şu an tatlı satışlarımız çok ancak sipariş konusunda bir belirsizlik olmasından dolayı sipariş alamıyoruz. Temennimiz bu 17 günlük kısıtlamanın ardından salgının ülkemizde kesinlikle bitmesidir" dedi.

"VATANDAŞLARA BİLİNÇLİ OLMA ÇAĞRISI"

Tam kapanmanın ardından vatandaşın bilinçli davranmasını isteyerek, kapanmanın ardından da genel bir normalleşme beklediklerini dile getiren Harun Karaman isimli esnaf ise "Cumhurbaşkanlığımızın kararnamesiyle 29 Nisan akşam 19.00'dan 17 Mayıs sabah 05.00'e kadar tam kapanma durumuna geçildi. Bu sebeple insanlarımız alışverişlerine bugünden başladı. Bugüne market için arife diyebiliriz. Yoğunluğumuz sabah 09.00 saatlerine başladı. İftar saatine kadar bu yoğunluğun devam etmesini bekliyoruz. Bundan sonraki süreçte genel bir normalleşme bekliyoruz" diye konuştu.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı