Türkiye'de koronavirüs salgınına karşı aşılama rekor üstüne rekor kırarken aşı olan vatandaşların akıllarında birçok soru bulunuyor. Özellikle aşıların yan etkileri hakkında akıllarında soru işareti bulunan vatandaşlar diğer yandan aşı olduktan sonra banyo veya duş alıp almayacağına ilişkin olarak internet arama motorlarında Korona aşısından sonra banyo yapılır mı? Koronavirüs aşısı yapıldıktan sonra duş yapılır mı? sorularına yanıt arıyor.

KORONA AŞISINDAN SONRA BANYO YAPILIR MI?

Koronavirüs aşısı olan kişilerin aşı olduğu gün banyo yapmasında herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. Prof. Dr. Güner Sönmez'de bu konuda Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, en çok merak edilen "Aşı sonrası banyo yapabilir miyim?" sorusuna " Evet" yanıtını vermiştir.

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği de aşı olan kişilerin, "Aşı olduğum gün banyo yapabilir miyim?" sorusuna ilişkin şu bilgilendirmede bulunmuştur:

"Aşı olduğunuz gün duş almanızın, banyo yapmanızın hiçbir sakıncası yoktur."

KORONAVİRÜS AŞISI YAPILDIKTAN SONRA DUŞ YAPILIR MI?

Koronavirüs aşısı yapıldıktan sonra banyo yapılmasında bir sorun olmadığı gibi duş alınmasında da bir sakınca bulunmamaktadır.

AŞI OLDUĞUM GÜN SİGARA İÇEBİLİR MİYİM?

Sigara içenlerde bazı aşılara karşı yanıtın azaldığını gösteren veriler bulunsa da aşı olunan günde sigara içilmesi aşıya karşı yanıtı ayrıca etkilemez.

AŞI OLDUĞUM GÜN ALKOL KULLANABİLİR MİYİM?

Aşı olunan gün tüketilen az-orta miktarda alkol aşıya karşı yanıtı etkilemez. Aşırı alkol tüketiminin ise yanıtı azaltabileceği unutulmamalıdır. Ayrıca aşırı alkol tüketimine bağlı yan etkiler aşı yan etkileriyle karışabileceğinden aşı olduğunuz gün yüksek miktarda alkol tüketiminden kaçınmanız önerilir.

AŞI OLDUĞUM GÜN AĞRI KESİCİ İLAÇ KULLANABİLİR MİYİM?

Aşı günü ağrı kesici veya ateş düşürücü kullanılması aşının etkisini azaltmaz. Aşıya bağlı kol ağrısı, kızarıklık şişlik gibi durumlar ortaya çıkması halinde bu tür ilaçlar rahatlıkla kullanılabilir.

AŞI OLDUĞUM GÜN KAN SULANDIRICI KULLANMALI MIYIM?

COVID-19 aşılarından sonra kan sulandırıcı kullanmaya gerek yoktur. Ülkemizde henüz kullanımda olmayan viral vektör teknolojisi ile üretilen aşılardan sonra kan pıhtılaşmasında artış olduğuna ilişkin bildirimler olmakla birlikte bunun aşıdan kaynaklandığı kesin değildir ve kan sulandırıcı kullanmayla engellendiği gösterilememiştir.

ANTİBİYOTİK KULLANIRKEN AŞI OLABİLİR MİYİM?

Antibiyotik kullanırken COVID-19 aşısı olunabilir. Ancak vücutta ateşle seyreden bir infeksiyon varken aşı uygulandığında aşıya karşı yanıt azalabilir. Bu nedenle ateşli hastalık geçirmekte olan kişilerin 48 saat ateşsiz olduktan sonra, şikayetleri azalınca aşı olmaları önerilir.

