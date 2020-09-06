Korona aşısının tahmini fiyatı açıklandı!

Korona virüs salgını tüm dünyada etkisini sürdürmeye devam ediyor. İnsanlığın bu salgından tamamen kurtulmasının en net çözümlerinden birisi ise aşının bulunması. Aşı çalışmaları birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de hızla devam ediyor. Ancak henüz piyasaya sunulan bir aşı bulunmamakta. Virüsün en yaygın olduğu ülkelerden birisi olan Fransa'da Sanofi isimli ilaç firması, korona virüs aşısına ilişkin çarpıcı bir açıklama yaptı.

"10 EURO'YU GEÇMEYEN BİR AŞI GELİŞTİRMEK"

Sanofi'nin başkanı Olivier Bogillot, France Inter radyosuna konuştu. Bogillot, "Fiyatlar tam olarak henüz belirlenmedi. Önümüzdeki aylarda üretim maliyetlerini değerlendireceğiz. Amacımız fiyatı 10 euroyu geçmeyen bir aşı geliştirmek" dedi.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) açıklamasına göre en çok umut vaat eden aşılardan biri olan AstraZeneca’nın aşısı şu anda İngiltere, ABD ve Brezilya’da yaklaşık 10 bin kişi üzerinde test ediliyor ve 3. aşamada klinik deneyleri sürüyor. Bununla birlikte, küresel çapta 2,1 milyar doz üretilmesi hedeflenen aşının tek dozunun Avrupa’da 2,5 euroya satışa çıkması bekleniyor.

Bogillot, AstraZeneca ile ilgili bir soruya şunları söyledi: "Bizim için fiyat farkı, araştırmacılarımızı kendi araştırma merkezlerimizde yapmamızdan kaynaklanıyor. AstraZeneca ise, üretiminin bir kısmını dışarıdan karşılıyor".

DÜNYADA KORONA VİRÜS TABLOSU

Vakaların en fazla görüldüğü ABD'de 6 milyon 431 bin 160 kişi Kovid-19'a yakalandı. ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla;