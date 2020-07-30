Korona onları vurdu! Kurban Bayramını karantinada geçirecekler

Koronavirüs salgının yayılımının önlenmesi içim ilçe, mezra, köy, mahalle ve evlerde karantina işlemleri uygulanmaya devam ediyor. Bu kapsamda Tokat'ın Turhal ilçesine bağlı Kat köyü koronavirüs vakalarının artması nedeniyle 14 gün boyunca karantinaya alındı. Bu sebeple köy halkı Kurban Bayramını karantina altında geçirecek. Konuya ilişkin Turhal Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Koronavirüs (Covid-19) salgınının kontrolü amacıyla, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72. maddeleri kapsamında ilçemize bağlı Kat Köyünde ilçemiz Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile 30.07.2020 Perşembe günü saat 12.00’dan itibaren 14 gün süre ile karantina uygulamasına karar verilmiştir."

KORONAVİRÜS SALGININ TÜRKİYE'DEKİ SON DURUMU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter'dan 29 Temmuz tarihine ilişkin Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu verilerine açıkladı.Verilere göre 29 Temmuz'da 45 bin 712 test yapıldı, 942 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 14 hasta vefat etti, 996 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 4 milyon 711 bin 95, vaka sayısı 228 bin 924, vefat sayısı 5 bin 659 olarak kayıtlara geçti.

Bakan Koca'nın paylaştığı verilerine yoğun bakım ve entübe hasta sayısı verilerine yer verilmedi. Bakan Koca verilere ilişkin olarak Twitter'dan paylaştığı verilere ilişkin paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosunda, bundan sonra, salgın boyunca oluşan uluslararası standarda uygun olarak, Ağır Hasta sayısı da verilecek. Yeni ve toplam hasta sayısına ek olarak, seyir hakkında detaylı bilgi sunması için Zatürre Oranı gösterilecek."