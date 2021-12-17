Korona salgınında korkulan oldu! Prof. Dr. Özlenen Özkan açıkladı: Yoğun bakımlar aşısızlarla dolmaya başladı

Türkiye'de koronavirüs salgını tüm dünyada olduğu gibi devam ediyor. Özellikle Güney Afrika'da ortaya çıkan ve Türkiye'de de tespit edilen Omicron varyantı panik yaratırken Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Kovid-19 salgınına karşı üretilen ilaçların piyasa çıktıktan sonra hasta olunan kişilerde tedavi amaçlı kullanılabildiğini ifade etti.

"İLAÇLARA GÜVENMEK YERİNE HİÇ HASTA OLMAMAK DAHA ÖNEMLİ"

Kovid-19 nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören hastaların sayısının arttığına söyleyen Prof. Dr. Özlenen Özkan," Aşısız hastaları, yoğun bakımlarda tedavi etmek durumunda kalıyoruz. Aşı hala tek silahımız, lütfen dozlarınızı tamamlayın. Koronavirüs ilaçlarına güvenmek yerine hiç hasta olmamak daha önemli. Bunun için aşı hala çok kıymetli, lütfen tüm aşınızı yaptırın. İnşallah hepimiz aşı olduktan sonra muhtemelen daha hafif seyredecek şekilde koronavirüs enfeksiyonu geçirip, ondan sonra tüm dünya rahatlayacak diye düşünüyorum." ifadeleri kullandı.

"VİRÜSÜN DAHA İYİMSER YÖNE EVRİLDİĞİ SONUCUNU ÇIKARTABİLİYORUZ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasına Türkiye'de 1'i İstanbul 5'i İzmir'de olmak üzere 6 kişide tespit edilen Omicron varyantının bulaşıcı olduğuna dikkati çeken Özkan, "Bu sanki bize bir miktar ümit veriyor. Virüsün daha iyimser bir yöne evrildiği sonucunu çıkartabiliyoruz. Ama bunu konuşmak için çok erken çünkü mutasyonlar sürekli var. Tüm ülkeler aşı olursa bunu başarabiliriz. 2022 için biraz daha umutluyum." değerlendirmesini yaptı.