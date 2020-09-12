Koronadan ölen hastanın yakınları hastaneyi bastı: 4 polis yaralı, 5 gözaltı

Gaziantep'te bulunan Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde bir süredir koronavirüs tedavisi gören hasta yaşamını yitirdi. Şahsın yakınları ölen hastaneyi suçlayarak yoğun bakım servisini bastı.

DOKTOR VE SAĞLIK ÇALIŞANLARINA SALDIRDILAR

Olay, öğleden sonra Şehitkamil Devlet Hastanesi'nin yoğun bakım servisi bölümünde meydana geldi. 3 gündür koronavirüs nedeniyle Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi gören Halil K., doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Halil K.'nin yakınları ise ölümde hastane ihmali olduğunu iddia ederek doktora saldırdı. Saldırı karşısında doktor ve diğer sağlık çalışanları kendisini odaya kilitledi. Grup, yoğun bakımı servisinin camlarını kırdı. Bu sırada bazı tıbbi malzemeler zarar gördü.

4 POLİS YARALI, 5 GÖZALTI

Olayı görenler durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi kalabalığı havaya ateş açarak dağıttı. Arbede sırasında 4 polis hafif şekilde yaralanırken, 5 kişi ise gözaltına alındı.