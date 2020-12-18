Koronavirüs aşılarından zarar görenler bir hak talep edemeyecek!

ABD’de koronavirüsün çıktığı tarihten bu yana toplam 350 bin kişi hayatını kaybetti. Ülkede koronavirüs aşılama çalışmaları Pazartesi günü başladı. Aşı olan bazı kişilerde çeşitli yan etkiler tespit edilmesine rağmen aşı uygulanmaya devam ediyor. ABD'li avukatlar aşı sonrasında oluşabilecek sorunlarla ilgili dikkat çeken açıklamarda bulundu.

''BİR HAK İDDİA EDEMEZLER''

CNBC’ye konuşan avukatlar, koronavirüs aşısı olanlarda oluşabilecek komplikasyonlar sonrasında aşı olanların yasalar gereği herhangi bir hak elde edemeyeceğini açıkladılar. Dallaslı avukat Rogge Dunn, "Kapsamlı bir dokunulmazlık yasasının çıkarılması ihtimali çok az. Federal hükümet, ilaç şirketlerinin yasal olarak sorumluluk almamasına olanak sağlıyor" ifadelerini kullanırken; koronavirüs aşısından zarar görecek kişilerin ABD mahkemelerine başvurup kimseyi suçlayamayacağını belirtti.

DAVA AÇMA HAKLARI YOK

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından yetki alan herhangi bir ilaç ve aşı ile ilgili kişilerin dava açma haklarının olmadığının altı çizilirken; ABD kongresi, bu yasaya karşılık FDA’nın onayladığı bir aşı yüzünden zarar gören kişilere tıbbi yardım ödemeleri için bir fon oluşturdu. ABD’li avukatlar ise son on yılda açılan davaların sadece yüzde 6’sına fon tarafından ödeme yapıldığını belirttiler.

''HÜKÜMET AŞIYI BÖYLELİKLE UYGUNA ALIYOR''

Şubat ayında Sağlık ve İnsan Hizmetleri Sekreteri Alex Azar, Kamuya Hazırlık ve Acil Durumlara Hazırlık Yasası'nı işleme almıştı. 2005’te çıkarılan yasaya göre 'kasıtlı suistimal' olmadığı sürece kritik tıbbi malzeme üreten ve dağıtan şirketlere dava açılamıyor. Bu yasanın 2024’e kadar geçerli olduğu belirtilirken avukat Rogge Dunn, "ABD, şirketlere, 'Bir an önce aşı geliştirin' diyor. Fakat insanlara herhangi bir durum olduğunda şirketlerin yanında yer alıyor. Bu da hükümetin daha uygun fiyata aşı almasını sağlıyor. Şirketleri bir nevi olası tazminattan koruyarak pazarlık yapıyor" ifadelerini kullandı.