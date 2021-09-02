Koronavirüs Bilim Kurulu en kritik toplantısını gerçekleştirecek! YÖK Başkanı Özvar ve Milli Eğitim Bakanı Özer'de toplantıya katılacak

Türkiye'de koronavirüs salgınında vaka sayıları ve vefat sayıları artmaya devam ederken son durum Bilim Kurulu toplantısında masaya yatırılacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında saat 16.30'da başlayacak olan toplantıya bu kez Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar da katılacak.

TOPLANTIDA KONULUŞACAK KONULAR

Toplantıda koronavirüs salgında artış gösteren vaka ve vefat sayıları masaya yatırılacak. Öte yandan 6 Eylül'de açılacak olan okullarda yüz yüze eğitime ilişkin kararlar ve alınması gereken tedbirler değerlendirilecek. Ayrıca aşılama ve faz 3 aşamasında bulunan yerli aşı TURKOVAC'ın son durumu konuşulacak. Toplantı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarda bulunması bekleniyor.

KORONAVİRÜS SALGININDA SON DURUM

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 302 bin 869 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 946 kişinin testi pozitif çıktı, 290 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 15 bin 164 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 78,24, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 60,20 olarak kayda geçti.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 94 milyon 873 bin 884'e yükseldi. Kovid-19 ile mücadele kapsamında son 24 saatte toplam 706 bin 330 doz aşı uygulandı.

En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Tekirdağ, Amasya, Aydın, Yalova ve Eskişehir olarak açıklandı.

En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Gümüşhane, Diyarbakır, Mardin, Muş, Bitlis, Bingöl, Batman, Bayburt ve Siirt olarak sıralandı.

BAKAN KOCA: TOPLUM OLARAK AĞIR BEDELLER ÖDÜYORUZ

Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Tabloda durum tıpkı bugünkü gibi devam ederse, 2 haftada en az 335 bin yeni vakamız, 4 bin yeni can kaybımız olur. Günlük hayatta salgın gerçeğini göz ardı etmekle, ilk doz aşıyı ertelemekle, devam dozlarını ihmal etmekle toplum olarak ağır bedel ödüyoruz." ifadelerini kullandı.