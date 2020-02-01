Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı

Koronavirüs Bilim Kurulu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığından saat 10.00'da toplanacak. Bakan Koca, saat 12.00'de Çin'den tahliye edilen vatandaşlar ve koronavirüs konusundaki güncel gelişmeler ve son durum hakkında basın açıklaması yapacak.

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