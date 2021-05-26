Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor: Bakan Koca, bugün saat 18.00'de açıklama yapacak!

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, ülkemizdeki ilk vaka görülmeden oluşturulan Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri, bugün saat 16.00'da, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplantı gerçekleştirecek.

KISITLAMALAR KALKACAK MI?

Bilim Kurulu toplantısının ana gündeminin, 1 Haziran'ın ardından gevşetilmesi beklenen kademeli normalleşme kuralları olması bekleniyor. Normalleşmenin seyri ve kuralların gevşetilip gevşetilmeyeceği bu toplantının ardından belli olacak.

Bunun yanı sıra, toplantıda azalan vaka sayıları, Türkiye'nin aşı tedariki ve aşılama takvimi de görüşülecek.

YASAKLARLA YÖNETİMDEN ZİYADE KİŞİSEL TEDBİRLER

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada bundan sonraki süreçte vatandaşı hızla aşıyla buluşturmak istediklerini belirterek, artık hastalığın ülkemizde tanındığını, tedavi protokollerinin oturduğunu söylemiş, "Özellikle bundan sonraki süreçte birinci önceliğimiz vakalardaki düşüşü kalıcı ve sürekli hale getirmek olacak. Ayrıca bundan sonraki süreçte yasaklarla yönetimden ziyade daha çok kişisel tedbirlerle ve yaygın aşılamayla bu dönemi sürdürmek istiyoruz ve normale dönmek için çaba sarf ediyor olacağız." ifadelerini kullanmıştı.