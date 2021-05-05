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Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor! Tam kapanmanın ardından neler olacak?

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında ülkemizde ilan edilen tam kapanmanın sonuçlarını değerlendirmek ve kapanmanın ardından alınacak kararları değerlendirmek amacıyla Bakan Fahrettin Koca başkanlığında, saat 16.30'da video konferans yöntemiyle toplanacak.

Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor! Tam kapanmanın ardından neler olacak?

Çin'in Vuhan kentinde başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, Ramazan ayının ilk iki haftasında ilan edilen tam kapanma, vaka ve vefat sayılarında belirgin düşüş sağlamayınca, ülkemizde Ramazan Bayramı'nı da içine alan tam kapanma ilan edildi.

Tam kapanmanın ilk günlerinden itibaren pozitif vakalarda görülen belirgin düşüş vatandaşları sevindirirken kısıtlamaların ilk 5 gününü değerlendirmek isteyen Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerinin, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bugün toplanacağı öğrenildi.

Video konferans yöntemiyle, saat 16.30'da gerçekleşecek toplantının ardından Bakan Koca'nın, 18.00'de açıklama yapması bekleniyor.

Tam kapanmanın pozitif vaka sayıları, hastaneye yatış oranları ve vefat sayılarındaki etkilerin yanı sıra mutasyon ve aşı tedariki konularının da gündeme taşınması bekleniyor.

 

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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