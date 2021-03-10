Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor: Yasaklar geri mi gelecek?

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bugün saat 17.00'de video konferans yöntemiyle toplanacak. Kademeli normalleşme ile birlikte gevşetilen kuralların akabinde yükselen pozitif vaka sayılarının değerlendirileceği toplantıda, ana gündem maddesinin tedbirleri tekrar sıkılaştırmak olabileceği biliniyor. Toplantının ardından Sağlık Bakanlığınca yazılı açıklama yapılması bekleniyor.

NORMALLEŞMEYE GEÇİLDİ AMA...

Tüm dünyayı olumsuz etkileyen yeni tip koronavirüs salgınında, ülkemizde artan aşılamaya karşın yeni normalleşme adımları atılırken artan vaka sayıları herkesi endişelendirdi. Kafe, lokanta, restoranlar ve çay bahçelerinin açılması, okullarda yüz yüze eğitime geçilmesi, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılması gibi gevşemeler, vatandaşlara virüsü unuttururken pozitif vaka sayılarının da günlük bin sınıra kadar dayanmasına sebep oldu.

RİSKİ ARTAN İLLERDE YENİ KISITLAMALAR GÜNDEMDE

Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısında alınacak kararlarda, yasakların yeniden uygulamaya geçilmesi gündeme gelirken gözler, 17.00'de yapılacak toplantıya çevrildi. Oransal vaka sayısına göre renklendirilen haritanın açıklanmasından bugüne dek birçok il, risk grubunda yükselme yaşarken bu illerde yeni kısıtlamaların uygulanması bekleniyor.