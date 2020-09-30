Ülkemizde ve dünyada koronavirüs salgını sürerken Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu bir kez daha toplanacak. Son günlerde tedbirlerin sıklaştırılması ve vatandaşların maske-mesafe- temizlik kurallarına uyması sonucunda 1700'lerde seyreden vaka sayıları 1400 dolaylarına düştü. Ayrıca son 2 gündür iyileşen hasta sayısının yeni vaka sayısını geçmesi olumlu bir seyir olarak göze çarpıyor. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu da salgındaki son durumu görüşmek için bir kez daha toplanacak.

BİLİM KURULU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA TOPLANACAK?

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunun saat 17.00'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanması bekleniyor.

FAHRETTİN KOCA NE ZAMAN AÇIKLAMA YAPACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Bilim Kurulu toplantısının ardından saat 19.00 itibariyle kameraların karşısına geçip alınan kararları açıklaması ve gazetecilerin sorularını yanıtlaması bekleniyor.

KORONAVİRÜS SALGININDA SON DURUM

29 Eylül tarihine ilişkin Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Tabloya göre son 24 saatte 68 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 8 bin 130’e yükseldi.

Bugün toplam 114 bin 940 test yapılırken, bin 427 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 317 bin 272 oldu.

Bugün iyileşen bin 452 kişiyle birlikte toplam iyileşen toplam hasta sayısı 278 bin 504'e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 6,5, toplam ağır hasta sayısının ise bin 583 olduğu açıklandı.