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Koronavirüs bir sağlık çalışanının daha canını aldı! Ali Avni Silleli hayatını kaybetti

Kırıkkale'de aşı yaptırmayan ve bir süredir hastanede tedavi gören 58 yaşındaki sağlık memuru Ali Avni Silleli, koronavirüsten hayatını kaybetti. Vefat haberi, başta ailesi ve yakınları olmak üzere tüm sağlık camiasını yasa boğdu.

Koronavirüs bir sağlık çalışanının daha canını aldı! Ali Avni Silleli hayatını kaybetti

Kırıkkale'de bir süredir COVİD 19 'dan dolayı durumu ağırlaşan ve kaldırıldığı hastanede tedavi gören 58 yaşındaki sağlık memuru Ali Avni Silleli, koronavirüsten yaşamını yitirdi.

Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde sağlık memuru olarak görev yapan Ali Avni Silleli (58), koronavirüse (Covid-19) yakalandı. Durumu ağırlaştığı için hastaneye kaldırılan Silleli, bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu.

Koronavirüs bir sağlık çalışanının daha canını aldı! Ali Avni Silleli hayatını kaybetti

SAĞLIK CAMİASI YASA BOĞULDU

Ali Avni Silleli, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Silleli'nin vefat haberi, başta ailesi ve yakınları olmak üzere sağlık camiasında büyük üzüntüye sebep oldu. Silleli'nin cenazesi, Selçuklu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Yuva Mezarlığı'nda toprağa verildi. Silleli'nin Covid-19 aşısı yaptırmadığı öğrenildi.

 

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