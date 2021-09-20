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  3. Koronavirüs bitmeden 'Alaska çiçeği' salgını ortaya çıktı!

Koronavirüs bitmeden 'Alaska çiçeği' salgını ortaya çıktı!

ABD'nin Alaska eyaletinde ortaya çıkan bir virüs nedeniyle alarm verildi. ''Alaska çiçeği'' olarak adlandırılan virüs biri çocuk iki kişide görüldü.

Koronavirüs bitmeden 'Alaska çiçeği' salgını ortaya çıktı!

ABD'nin Alaska eyaletinin Fairbanks şehri, son günlerde ortaya çıkan yeni Virüs vakaları, çiçek virüsüyle benzer özellikler taşıyor ve yeni açıklanan vakalarla birlikte şehirde toplam 4 Vaka bulunuyor.

İlk olarak 2015 yılında ortaya çıkan virüs 2020 yılının ağustos ayında da bir kişide görülmüştü. Şu anda toplam 4 vakaya ulaşan virüse Alaska'da görülmesi nedeniyle ''Alaskapox'' yani ''Alaska çiçeği'' olarak adlandırıldı.

Koronavirüs bitmeden 'Alaska çiçeği' salgını ortaya çıktı!

Alaska Sağlık hizmetleri kurumundan yapılan açıklamaya göre görülen iki yeni vaka bir küçük çocuk ve orta yaşlı bir kadında görüldü. İki vakanın da vücutlarında gördükleri lezyonlar sebebiyle tespit sağlandı. Kişilerde aynı zamanda yüksek ateş ve eklem ağrısı gibi şikayetler de görüldü.

İki vakanın da üç haftalık tedavinin ardından iyileştiği açıklandı.

Vakaların cilt lezyonlarından alınan DNA örnekleri Çiçek virüsünün de yer aldığı Orthopoxvirüs cinsine ait olan Alaska çiçeğine işaret ettiği görüldü. Bu virüsün salgına dönüşme ve bulaşıcılığı hakkında çalışmalar devam ediyor.

Bu hastalığa sebep olan virüs Kovid-19'a neden olan SARS-CoV2'den farklı olarak RNA değil DNA kaynaklı olarak tanımlanıyor.

        

 Koronavirüs bitmeden 'Alaska çiçeği' salgını ortaya çıktı! 

Orthopoxvirüslere diğer örnekler arasından sığır Çiçek Hastalığı, çiçek hastalığı ve maymun çiçeği var. Alaska çiçeği bu diğer çiçek virüslerine göre daha hafif seyretmesiyle virüsün henüz bulaş yaparak yayılmadığı, büyük ihtimalle taşıyıcı olan hayvanlardan insanlara bulaştığı düşünülüyor.

    

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