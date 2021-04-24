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  3. Koronavirüs bu kez farklı şekilde can aldı! Virüse yakalanan genç adam bunalımına girip canına kıydı

Koronavirüs bu kez farklı şekilde can aldı! Virüse yakalanan genç adam bunalımına girip canına kıydı

Bursa'da koronavirüse yakalanan genç adam evinin 4.katından atlayarak hayatına son verdi. Bir çocuk babasının ölümü ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.

Koronavirüs bu kez farklı şekilde can aldı! Virüse yakalanan genç adam bunalımına girip canına kıydı

Bursa'da yaşanan olayda koronavirüse yakalanan genç adam, bunalıma girerek canına kıydı. Olay dün gece saatlerinde Mustafakemalpaşa ilçesi Tatkavaklı Mahallesi'ndeki TOKİ Konutları'nda meydana geldi. Korona virüs nedeniyle zorlu bir süreçten geçen ve psikolojik sorunlar yaşayan 37 yaşındaki bir çocuk babası Samet Konak, 4. kattaki evinin camından atladı.

İÇ KANAMA GEÇİRDİ

Yakınlarının haber vermesi ile olay yerine gelen acil 112 ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede sol kolunda ve bacağında kırık tespit edilen Samet Konak, Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. İç kanama geçirdiği tespit edilen Samet Konak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cumhuriyet Savcılığı Playstation işletmeciliği yapan Konak'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Koronavirüs bu kez farklı şekilde can aldı! Virüse yakalanan genç adam bunalımına girip canına kıydı

Koronavirüs bu kez farklı şekilde can aldı! Virüse yakalanan genç adam bunalımına girip canına kıydı

Koronavirüs bu kez farklı şekilde can aldı! Virüse yakalanan genç adam bunalımına girip canına kıydı

Koronavirüs bu kez farklı şekilde can aldı! Virüse yakalanan genç adam bunalımına girip canına kıydı

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