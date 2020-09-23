Koronavirüs Çağrı Merkezi numarası güncellendi

Adana İl Sağlık Müdürlüğü'nün COVID-19 Çağrı Merkezi'nin numarası "03224551313" olarak güncellendi. Konuyla ilgili Adana Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Covid-19 salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiş olup, içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde korona virüs salgınıyla mücadelenin etkin olarak sürdürülebilmesi için erken tespit, evde izolasyon ve evde tedavi süreçlerinin ön plana çıktığı ve alınacak tedbirlerin de bu önceliklere göre şekillendirileceği yeni bir döneme girilmiştir. Bu kapsamda Müdürlüğümüzce halkın bilgilendirme taleplerinin il düzeyinde karşılanması için, halkın sorularına yanıt verebilecek daha önce belirlenen Covid-19 Çağrı Merkezinin numarası (0322) 4551313 olarak güncellenmiştir." denildi.