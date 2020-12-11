Koronavirüs cinsel ilişkiden bulaşır mı? Cinsel ilişki ile geçer mi? İsteksizlik yapar mı? başlıkları internette sıkça aratılanlar arasında girdi. Vatandaşların sıklıkla bilgi almaya çalıştığı bu konularla ilgili biz de tüm bilgilere haberimizde yer verdik.

KORONAVİRÜS NEDİR?

Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19), ilk olarak Çin’in Vuhan Eyaleti’nde Aralık ayının sonlarında solunum yolu belirtileri (ateş, öksürük, nefes darlığı) gelişen bir grup hastada yapılan araştırmalar sonucunda 13 Ocak 2020’de tanımlanan bir virüstür.

Salgın başlangıçta bu bölgedeki deniz ürünleri ve hayvan pazarında bulunanlarda tespit edilmiştir. Daha sonra insandan insana bulaşarak Vuhan başta olmak üzere Hubei eyaletindeki diğer şehirlere ve Çin Halk Cumhuriyeti’nin diğer eyaletlerine ve diğer dünya ülkelerine yayılmıştır.

Koronavirüsler, hayvanlarda veya insanlarda hastalığa neden olabilecek büyük bir virüs ailesidir. İnsanlarda, birkaç koronavirüsün soğuk algınlığından Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS) ve Şiddetli Akut Solunum Sendromu (SARS) gibi daha şiddetli hastalıklara kadar solunum yolu enfeksiyonlarına neden olduğu bilinmektedir. Yeni Koronavirüs Hastalığına SAR-CoV-2 virüsü neden olur.

KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ NELERDİR?

Belirtisiz olgular olabileceği bildirilmekle birlikte, bunların oranı bilinmemektedir. En çok karşılaşılan belirtiler ateş, öksürük ve nefes darlığıdır. Şiddetli olgularda zatürre, ağır solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği ve ölüm gelişebilmektedir.

KORONAVİRÜS NASIL BULAŞIR?

Hasta bireylerin öksürmeleri aksırmaları ile ortama saçılan damlacıkların solunması ile bulaşır. Hastaların solunum parçacıkları ile kirlenmiş yüzeylere dokunulduktan sonra ellerin yıkanmadan yüz, göz, burun veya ağıza götürülmesi ile de virüs alınabilir. Kirli ellerle göz, burun veya ağıza temas etmek risklidir.

KİMLER DAHA FAZLA RİSK ALTINDA?

COVID-19 enfeksiyonu ile ilgili şimdiye kadar edinilen bilgiler, bazı insanların daha fazla hastalanma ve ciddi semptomlar geliştirme riski altında olduğunu göstermiştir.

Vakaların yüzde 80'i hastalığı hafif geçirmektedir.

Vakaların %20’si hastane koşullarında tedavi edilmektedir.

Hastalık, genellikle 60 yaş ve üzerindeki kişileri daha fazla etkilemektedir.

KORONAVİRÜS CİNSEL İLİŞKİDEN BULAŞIR MI? KORONAVİRÜS CİNSEL İLİŞKİYLE GEÇER Mİ?

COVID-19’un solunum damlacıkları ve diğer bilinen temas yoluyla insandan insana bulaştığı doğrulanmıştır. Çin’de yapılan daha önceki çalışmalar, pozitif test eden erkeklerin sperminde virüs saptanamamıştır. Bu son çalışmanın sonuçları öncekilerle çelişmektedir. Bu özel çalışmada virüs spermde saptanmıştır. Ancak bu mutlaka virüsün kendisinin cinsel yolla bulaştığı anlamına gelmediğini anlamak önemlidir.

Yapılan açıklamada “Cinsel bulaşmanın gerçekleştiğini belirlemiyor” dedi. “Ancak semende virüsün varlığını doğrulamak, araştırılması ve doğrulanması gereken bir sonuç ortaya çıkarmaktadır.”

Kesin olarak bildiğimiz şey, bir kişi öksürme veya hapşırma gibi solunum semptomları olan biriyle yakın temasta olduğunda COVID-19’un solunum damlacıkları yoluyla bulaştığıdır. Ayrıca yakın çevredeki yüzeylerle veya COVID-19 olan bir kişi tarafından kullanılan nesnelerle temas yoluyla da ortaya çıkabilir.

KORONAVİRÜS CİNSEL İSTEKSİZLİK YAPAR MI?

Hayat arkadaşıyla çok sık vakit geçirmek cinsel arzunun yavaş yavaş azalmasına neden olabiliyor. Karantina sürecinde en çok yaşanan sıkıntılardan biri de çiftlerin normal zamanlara göre birlikte çok daha fazla vakit geçirmeleri oldu.

Örneğin çalışmak için dışarı çıkmak eşi veya sevgilisini en kısa zamanda tekrar görme dürtüsünü ve heyecanını yaratıyor. Fakat bu süreçte evde çalışma zorunluluğu getirildi, kimileri de işsiz kaldı. Bu durum cinsel isteği düşüren stresi tetikledi.

Çift ilişkileri konusunda uzman iki terapist Dana Dorfman ve Sheila Addison The Washington Post'a verdikleri demeçte, bu dönemde beraber yaşamak zorunda kalan çiftlerin kendilerine özel alan ve vakit ayırmalarını tavsiye ediyor.

CİNSEL İLİŞKİDE KORONAVİRÜSTEN KORUNMA YOLLARI

Düzenli partneriniz covid negatif ise veya şüpheli temas yaşamadıysa önceki gibi cinsel hayatınız olabilir. Cinsel hayatınızda değişiklik yapmanıza gerek yoktur. HPV (genital siğil) direkt temasla bulaşırken corona virüs anal veya vajinal ilişki bulaşmaz ama analingual (anüs-dil) yol ile bulaşabilir. Bu konuda dikkat etmek gerekir. Öpüşme ile corona virüs bulaşabilir. Cinselliğin bir parçası olan öpüşmeden pandemi döneminde mümkün olduğu kadar uzak durun. Sık sık ellerinizi yıkayın. El yıkama en az 40-60 sn sürsün. Alkol bazlı dezenfektan da kullanabilirsiniz. Seks oyuncakları kullanabilirsiniz ama öncesinde oyuncakları sabunla yıkayıp dezenfekte edin. Eller ve oyuncaklar yıkandıysa mastürbasyon virüs yayılmasına neden olmaz. Pandemi döneminde rutin partneriniz dışında kimseyle beraber olmayın. Erkeklerin sperminde virüs saptanmıştır ama kadınların vajinasında saptanmamıştır. Cinsel yolla bulaştığına dair bilimsel kanıt olmasa da kondom kullanmak koruma sağlayabilir.

Çocuk istemeyen bir çiftin doğum kontrol yöntemlerine pandemi döneminde daha çok dikkat etmeleri gerekiyor. Olası bir istenmeyen gebelik ve kürtaj ihtiyacının doğması durumunda sağlık kuruluşuna başvurulması gerekecek, bu da virüs bulaşma riskini artıracaktır.

ÖPÜŞME İLE KORONAVİRÜS BULAŞIR MI?

Koronavirüs tükürük ve solunum yolları salgılarında bulunur. Bu nedenle öpüşme sırasında çiftlerin birbirlerine virüs bulaştırma ihtimalleri son derece yüksektir.

Koronavirüs bulaşan kişide hastalığın bulgularının çıkması 14 gün kadar sürebildiği unutulmamalı ve sosyal izolasyona uymayan kişilerle (sağlıklı görünseler bile) öpüşmekten kaçınılmalıdır.

KORONAVİRÜS AÇISINDAN RİSKLİ BİREYLERLE İLİŞKİ SAKINCALI MI?

Koronavirüs enfeksiyonu özellikle 45 yaş üstü, sigara kullanan, obezite sorunu yaşayan, akciğer veya kalp rahatsızlıkları olan veya bağışıklık sistemi zayıf kimselerde daha bağır seyretmektedir. Sosyal izolasyon kurallarına uymayan kişilerin, bu tür sağlık sorunları olan kimselerle cinsel ilişkiye girmeleri, onların hayatı açısından tehlikeli olabilir.

Yukarıda bahsedilen tehlikelere rağmen koronavirüs bulaşması açısından riskli cinsel ilişkide bulunulacaksa, cinsel ilişkiden önce elleri su ve sabun ile en az 20 saniye yıkamak tehlikeyi azaltacaktır.

Salgın bitene kadar kendini iyi hissetmeyen, öksüren veya ateşi olan kimselerle cinsel ilişkide bulunmamak risk almamak açısından önem taşır.

SİGARA DUMANINDAN KORONAVİRÜS BULAŞIR MI?

Dr. Taşkınoğlu, sigara dumanında havada asılı kalan moleküllerin olduğunu ifade ederek, "Sigaranın dumanında havada asılı kalan moleküller var. Bu duman, virüs aerosollerini bu damlacıklarını yakalayarak, kişiye bulaştırma riskini artırabilir. Örneğin, büyük bir alandasınız ve 2 metre uzaklıktaki bir kişinin içtiği sigara dumanı size ulaşıyorsa, o duman size virüs de getirebilir. Mutlaka dikkat edilmesi gerekiyor. Kapalı ortamlarda sigara içilmemesi gerekiyor. Ülkemizde kapalı ortamda sigara içilmesi yasaklanmış durumda olduğu için içme şansı yok. Birlikte sohbet ederken, sigara içmek gibi alışkanlıklarımız var. Yakın temas, birlikte hareket hali bile virüsün bulaşmasına sebep olabilir. Fiziksel mesafeyi korumanıza engel olabilir. Mümkün olduğunca beraber ve kapalı ortamda sigara içmekten kaçınmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.