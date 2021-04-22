Koronavirüs denetimleri yapılıyor! Jandarmadan HES kodu uygulaması

Samsun Alaçam İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri denetimlerini sürdürüyor. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilçe girişlerinde ve toplu taşıma araçlarında HES kodu ve maske uyarılarını aralıksız sürdürüyor. İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri kırsal mahalle yollarından ilçeye gelen vatandaşlara ve toplu taşıma araçlarında HES kodu uygulaması yaptı. İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş ekipleri tarafından da lokanta, mahalle bakkallar denetlendi. Korona virüs salgınıyla mücadelenin etkin sürdürülebilmesi için denetimlerin aralıksız devam edeceği bildirildi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı