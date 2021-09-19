Koronavirüs, geçirdiği evrimle havada iyi yayılıyor! Bilim insanlarından korkutan açıklama!

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisiyle ilgili yeni bir gelişme ortaya çıktı. Varyantların etkisinin gündemde olduğu bu günlerde yapılan bir araştırmayla virüs mutasyonlarının değişimi incelendi. Koronavirüste varyantların etkisinin üzerinde durulan bu çalışmada bilim insanları, virüsün havada daha iyi yayılmak için evrim geçirdiğini öne sürdü. Bir virüsün hava yolu ile bulaşacak kapasitede olmasının bulaşıcılık oranını da büyük oranda yükseltmesi nedeniyle, bu gelişme bir kabus senaryosu olarak nitelendirildi.

BULAŞICILIK ORANI ARTACAK!

İngiliz gazetesi Daily Mail'in haberine göre bilim insanları virüsün yeni varyantlarının etkisini göstermesinin ardından araştırmalarla virüsün değişimini de inceledi. Yapılan inceleme sonucunda virüsün 'havada daha iyi yayılmak için' evrim geçirdiği iddia edildi. Bu iddiaya göre bulaşıcılık oranı yüksek oranda artabilir.

YENİ TEDBİRLERE YOL AÇABİLİR

Virüslerin havadan yayılması bulaşıcılık oranını ciddi oranda artırdığı için bilim dünyasında çok tehlikeli bir durum olarak görülürken, koronavirüsün yeni varyantlarla birlikte bu evrimi tamamlamış olması ise tam anlamıyla bir kabus senaryosu olarak görülüyor. Bu durumda vaka sayıları artmaya başlarken yeni kısıtlamalar ve tedbirler de kapıda olabilir.

100 KAT DAHA FAZLA YAYILIYOR

Maryland Üniversitesi'nden araştırmacıları tarafından Wuhan'da ilk çıkan koronavirüs versiyonu ile İngiltere'de Ocak ayında ortaya çıkan Alpha varyantı karşılaştırıldı. Bu kıyaslamaya göre Alpha varyantı ile enfekte olan insanların, normal virüs bulaşan insanlardan 100 kat daha fazla havaya virüs yaydığı ortaya çıktı. Delta varyantıyla ilgili şimdilik bu yönde bir çalışma yer almazken, bilimsel olarak daha bulaşıcı olduğu ortaya konulan Delta varyantının bulaşım oranının daha yüksek olacağı düşünülüyor.