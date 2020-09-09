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Koronavirüs hastası genç kız ambulansta tecavüze uğradı!

Hindistan'da koronavirüs testi pozitif çıkan ve tedavi görmesi için hastaneye götürülen 19 yaşındaki genç kız ambulansta tecavüze uğradı.

Koronavirüs hastası genç kız ambulansta tecavüze uğradı!

Hindistan'da V. Noufal (29) koronavirüse yakalanan 42  koronavirüs teşhisi konulan 42 yaşındaki bir kadınla birlikte 19 yaşındaki kızı da ambulansa aldı.

Şüpheli, önce 42 yaşındaki kadını koronavirüs merkezine götürmek yerine normal bir hastanenin kapısına bıraktı. Ambulansta kalan , genç kızı da koronavirüs tedavi merkezine götüreceğini söyledi.

SİCİLİ KABARIK ÇIKTI

Daily Mail'in haberine göre V. Noufal, ambulansı tenha bir yere götürdükten sonra genç kızın üzerindeki koruyucu elbiseyi çıkarıp tecavüz etti.

Polis tarafından gözaltına alınan V. Noufal'ın ambulans kullanma belgesinin olmadığını ve sicilinin çok kabarık olduğu ortaya çıktı.

Koronavirüs hastası genç kıza ambulansta tecavüze uğradı!

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüpheli, genç kıza tecavüz ettikten sonra özür dileyip kimseye söylememesi için tehdit etti ve hastaneye bıraktı.

Kızın hastanede olayı yetkililere söylemesi üzerine V. Noufal, tutuklandı. Sağlık Bakanlığı da yaptığı açıklamada olayı kınadı.

Koronavirüs hastası genç kıza ambulansta tecavüze uğradı!

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