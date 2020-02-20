Koronavirüs iddiası bir şehri ayağa kaldırmıştı! Açıklama yapıldı

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir kişide koronavirüs görüldüğü ve hastanın karantinaya alındığı iddiaları üzerine Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğinden açıklama yapıldı.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğinden iddia ile ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

"Bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından, 'Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde koronavirüsü şüphesi üzerine bir kişi karantinaya alındı' şeklinde paylaşımlar yapılmıştır. Söz konusu paylaşım kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Hastanemizde, şu an itibarıyla koronavirüs (COVİD-19) vakası veya şüphelisi bir hasta yoktur. Vatandaşlarımızın resmi makamlar dışında yapılan açıklamalara itibar etmemeleri önem arz etmektedir"