Koronavirüs kabusu! Kocaeli İzmit'te bir aileden 3 kişi koronadan hayattan kaybetti

Ülkemizde tırmanışa geçen koronavirüs salgını nedeniyle ölümler artmaya devam ediyor. Salgın bu kez bir aileden 3 kişiyi hayattan kopardı. Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşayan Muhammet Kılınç yakalandığı korona virüs sebebiyle tedavi altına alındığı hastanede 12 Kasım'da yaşamını yitirdi. Kılınç'ın ardından kronik rahatsızlığı olduğunu bilinen annesi Mahmure Kılınç da virüs nedeniyle tedavi altına alındığı hastanede geçtiğimiz hafta yaşamını yitirdi.

BABA, EŞİ VE OĞLUNUN YANINA DEFNEDİLDİ

Koronavirüs nedeni ile bir haftadır yoğun bakım ünitesinde tedavi gören baba Hasan Kılınç da hayatını kaybetti. 6 çocuk babası Hasan Kılınç'ın cenazesi bugün öğlen namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından korona virüs nedeni ile ölen oğlu ve eşinin mezarlarının yanında toprağa verildi.