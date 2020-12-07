Koronavirüs salgınına yakalanan kişilerde belirtiler 14 günde ortaya çıkarken bu kapsamda virüse yakalanan kişiler de karantinaya alınıyordu. Bu süre Sağlık Bakanlığının yayınladığı yeni rehberlerle değişime uğradı. Peki Koronavirüs karantina süresi 10 güne mi düştü? Koronavirüs karantina süresi kaç gün? Bitince ne olur? Bu soruların cevapları haberimizde...

KORONAVİRÜS KARANTİNA SÜRESİ 10 GÜNE Mİ DÜŞTÜ?

Koronavirüs testi pozitif çıkan kişilerle temas eden kişilerin karantina süresi 14 günden 10 güne düşürüldü. Sağlık Bakanlığının yeni rehberinde konuya ilişkin olarak," Karantina dönemi süresince herhangi bir semptom gelişmeyen kişilerin karantinası, PCR yapılmaksızın, 10. günün sonunda biter. Ancak bu kişiler toplumda uyulması gereken tedbirlere devam ederler." denildi.

KORONAVİRÜS KARANTİNA SÜRESİ KAÇ GÜN? BİTİNCE NE OLUR?

Koronavirüs salgını olan kişilerle yakın temaslılar 10 gün boyunca karantinada kalır.

-Karantina dönemi süresince herhangi bir semptom gelişmeyen kişilerin karantinası, PCR yapılmaksızın, 10. günün sonunda biter. Ancak bu kişiler toplumda uyulması gereken tedbirlere devam ederler.

-Ayrıca yakın temaslı olan ve izlem süresince semptom gelişmeyen kişilerde, PCR testi sonucuna göre 7. günün sonunda karantina sonlandırılabilir.

-PCR testi, ancak kapasitenin uygun olduğu durumlarda, en erken 5. günden sonra evde numune alınarak yapılabilir.

-PCR testi negatif çıkan ve semptom gelişmeyen kişilerde 7. günün sonunda karantina sonlandırılır.

-Yakın temaslılarda karantina hiçbir şekilde 7 günden önce sonlandırılamaz. Çalışanların 8. günde işe geri dönüşleri sağlanabilir.

-Bu uygulama yüksek riskli kişilere (yaşlı bakım evleri, ceza infaz kurumları, bağışıklığı düşük hastalar vb. toplu yaşam alanlar) bakım verilen alanlarda uygulanmaz. Ancak bu kişiler toplumda uyulması gereken tedbirlere devam ederler.

Sağlık Bakanlığının yayınladığı rehberde, "Pandemi döneminde hastalık yayılımının ve yakın temasın azaltılması amacıyla iş yerleri iyi havalandırması olan, 4 metrekareye 1 kişi çalışılacak alanlar şeklinde düzenlenmelidir." uyarısı da yapıldı.